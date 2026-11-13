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Turismo ibleo, 1,26 milioni di presenze: Scicli corre di più in autunno
13 Nov 2026 17:43
Dopo fine agosto il comprensorio ibleo ha messo insieme altri 431.065 pernottamenti, il 51,59% in più. Al 13 novembre Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce Camerina arrivano così a 1.266.631 presenze. Sono i numeri del nuovo report del Forum Operatori Turistici, preparato dall’Ufficio di Presidenza con Nexus, l’ufficio studi del Forum, incrociando i dati nazionali del Ministero del Turismo con quelli dell’imposta di soggiorno dei portali comunali (PayTourist).
Al 31 agosto il consuntivo estivo si era fermato a 835.566 presenze: settembre, ottobre e l’inizio di novembre hanno fatto il resto.
I numeri comune per comune
- Ragusa: 721.372 presenze (56,95% del comprensorio) e 935 strutture attive.
- Modica: 296.142 presenze e 470 strutture, con un incremento dopo l’estate del 56,80%.
- Scicli: 229.815 presenze, con la crescita autunnale più alta (+72,47%).
- Santa Croce Camerina: 19.302 presenze su 98 strutture attive nei circuiti di riscossione.
Applicando una spesa media diretta tra 100 e 130 euro per presenza, il Forum stima un indotto diretto tra 126,7 e 164,7 milioni di euro e un peso del settore sul Pil del territorio nell’ordine dell’8-10% annuo, considerando la filiera che unisce ricettività, agroalimentare (Ragusano Dop, Cioccolato di Modica), ristorazione e artigianato.
La Micela: «Il silenzio dei Comuni»
“I dati al 13 novembre certificano che il comprensorio ibleo attrae visitatori lungo tutto l’autunno, ma a questa vitalità degli operatori corrisponde una quasi totale mancanza di strategia pubblica – dichiara il presidente del Forum, Maurizio La Micela –. La continuità stagionale serve a evitare che un cameriere venga licenziato a settembre o che una ditta edile resti senza commesse di manutenzione, eppure le nostre proposte concrete, a partire dal piano sull’Anno dei Normanni, continuano a infrangersi contro il silenzio dei Comuni”.
Il Forum chiede alle istituzioni trasparenza e collaborazione: “Senza Open Data reali, grezzi e analizzabili e senza tavoli di co-progettazione condivisi, la politica continuerà a navigare a vista sprecando risorse sui micro-eventi estivi”.
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