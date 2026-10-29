Pozzallo a caccia della Tari non pagata: per il 2021 il tempo scade a fine anno

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Per gli arretrati della Tari a Pozzallo il tempo stringe. Il Comune ha ancora fino al 31 dicembre 2026 per chiedere quanto non è stato pagato nel 2021: dopo quella data quei soldi non si potranno più recuperare. Per questo gli avvisi di accertamento del 2021 sono già in notifica.

Un Comune in dissesto che deve far quadrare i conti

Pozzallo è in dissesto finanziario dal 2024, come stabilito dal Consiglio comunale con la delibera n. 50. I debiti fino al 31 dicembre 2022 li gestisce l’Organo straordinario di liquidazione. Il Comune intanto prepara il bilancio stabilmente riequilibrato, che va approvato e mandato al Ministero dell’Interno entro l’estate 2027. In questo percorso recuperare le tasse non pagate pesa molto.

Dal 2021 al 2025: gli arretrati da recuperare

Il 10 settembre il sindaco Roberto Ammatuna e l’assessore ai Tributi hanno preso atto dell’arretrato Tari dal 2021 al 2025. Agli uffici hanno chiesto di recuperarlo, anche con un aiuto tecnico esterno solo per il lavoro preparatorio. Gli avvisi, la notifica e la riscossione restano invece al Comune.

Il 22 ottobre il commissario e i revisori dei conti hanno chiesto di più: solleciti e accertamenti sulla Tari dal 2023 al 2025 «a stretto giro», con un calendario preciso e gli incarichi di supporto necessari. Alla riunione c’era anche la Kibernetes, la società che aiuta il Comune a preparare il bilancio.

Chi firma gli avvisi

La delibera indica anche chi è il responsabile della Tari e degli altri tributi comunali: chi guida il settore Tributi in quel momento, anche ad interim. Così la funzione non si interrompe a ogni cambio di persona. Oggi questo ruolo è del segretario generale Giampiero Bella, che regge i Tributi dal 14 settembre. La Giunta ha confermato anche tutti gli atti sulla Tari firmati da quella data in poi, compresi gli avvisi del 2021 già in viaggio. Non c’è una stima dei contribuenti coinvolti né quanto valga l’arretrato. Sono i numeri che i pozzallesi aspettano di conoscere.

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