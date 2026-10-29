Scicli, arrivano i fari al polivalente di Jungi: Puglisi rivendica anni di denunce

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Non sono state parole al vento quelle che per anni sono state dette per rimettere a nuovo gli impianti sportivi. A lavori fatti e a lavori già avviati, c’è chi parla di medaglie da lasciare nei cofanetti. Nessuno può indossare medaglie per meriti che sono di tutti. Sono di chi ha “battagliato” per denunciare lo stato di malessere dell’impiantistica sportiva sciclitana e sono di chi ha messo assieme le carte che hanno portato ai lavori.

“Oggi si realizza ciò che denuncio da anni – afferma il consigliere di Libertà Popolare, Giuseppe Puglisi –. Dopo interrogazioni, interpellanze, emendamenti e continue sollecitazioni, arrivano finalmente gli interventi sul Polivalente di Jungi. Oggi si interviene sugli impianti sportivi di Scicli, e questo è certamente un fatto positivo. Ma è giusto ricordare che questi risultati arrivano dopo anni di denunce, interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni che ho portato avanti in Consiglio comunale”.

Le dichiarazioni di Puglisi, già assessore allo sport e oggi consigliere comunale, fatte di concerto con l’altro consigliere della stessa lista Giuseppe Riela, portano respiro in un settore in affanno, quale l’impiantistica sportiva.

“Sul Polivalente di Jungi, insieme al consigliere Giuseppe Riela, ho sollevato più volte il problema dell’illuminazione, con una struttura che per troppo tempo è rimasta carente di illuminazione, ma anche quello della sicurezza e degli accessi, che consentivano a chiunque di scavalcare, con il rischio di danneggiare e deturpare l’impianto. Oggi, finalmente, si procede con l’installazione dei fari e con gli interventi necessari a mettere in sicurezza la struttura. Le mie iniziative non hanno riguardato soltanto il Polivalente, ma anche le altre strutture sportive del territorio, per le quali ho chiesto interventi concreti, manutenzione e maggiore attenzione alle esigenze delle società e degli sportivi”.

Il consigliere comunale si dice soddisfatto delle risposte arrivate dal palazzo comunale. “Le criticità che ho evidenziato trovano finalmente risposte. Non si tratta di attribuirsi medaglie, ma di ristabilire la verità dei fatti: prima di arrivare agli interventi di oggi, ci sono state denunce, atti consiliari e precise richieste politiche”.

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