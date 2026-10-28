Addio a Salvatore Saccone, imprenditore ed ex editore tv. RagusaOggi vicina al figlio Carmelo

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Lutto per la famiglia Saccone e per il mondo imprenditoriale siciliano. È morto stamani, all’età di 76 anni, Salvatore Saccone, imprenditore originario di Centuripe che ha attraversato da protagonista diversi settori, dal commercio all’editoria televisiva, costruendo nel tempo una realtà imprenditoriale di successo nel comparto delle bomboniere e degli articoli da regalo.

Saccone è stato per decenni un nome storico nel mondo delle bomboniere. Con la sua attività di ingrosso, ha costruito insieme alla famiglia un’impresa diventata un punto di riferimento per il settore in Sicilia, con una rete di clienti diffusa da Catania a tutta l’Isola e rapporti commerciali anche in Calabria e a Malta.



Un’attività cresciuta negli anni, quando il mercato delle bomboniere e degli articoli da regalo legati alle cerimonie viveva una stagione particolarmente favorevole. Saccone seppe interpretare quel momento, consolidando la presenza dell’azienda e conquistando importanti esclusive per marchi internazionali.

Alla sua intraprendenza si deve anche la creazione di Decor’art, una linea di porcellane a marchio proprio, nata in Sicilia e capace di ritagliarsi uno spazio nel mercato. Un progetto che testimonia la sua capacità di guardare oltre la semplice commercializzazione, puntando anche sulla creazione di prodotti con una propria identità.



La sua storia professionale, però, non si è fermata al commercio. Tra gli anni Ottanta e Novanta Salvatore Saccone ha avuto un ruolo importante anche nell’editoria televisiva locale, rilanciando l’emittente TeleVideo Inn e ampliando successivamente il progetto editoriale con l’aggiunta di Ciak TeleSud. Un’esperienza vissuta in una stagione in cui le televisioni locali rappresentavano una grande novità e contribuivano a raccontare il territorio e le sue comunità.



Chi lo ha conosciuto ricorda un uomo mite, buono e saggio, sempre pronto a tendere una mano, disponibile e aperto alle novità e all’innovazione. Qualità che lo hanno accompagnato nel lavoro e nella vita, mantenendo vivo il desiderio di sperimentare e di guardare al futuro.

Salvatore Saccone si è spento dopo aver lottato con forza e grande dignità contro una malattia incurabile.

La redazione di RagusaOggi è particolarmente vicina alla famiglia e Carmelo Saccone, uno dei figli, socio della società editoriale del giornale. Al dolore della moglie Pina e dei figli Carmelo, Eliana, Marilena e Dora si uniscono il direttore Enzo Scarso e tutta la redazione, con le più sentite condoglianze.

I funerali saranno celebrati giovedì 29 ottobre, alle ore 17, nella chiesa di San Luigi Gonzaga, in viale Mario Rapisardi, 230 a Catania. La famiglia ha comunicato che dispensa dalle visite.

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