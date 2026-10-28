Scuola, la Flc Cgil Ragusa forma le Rsu e annuncia sportelli in tutti i comuni

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Uno sportello in ogni comune della provincia di Ragusa. È l’annuncio con cui la Flc Cgil Ragusa ha chiuso la giornata di formazione dedicata alle Rsu e ai delegati delle scuole iblee, che si è svolta il 27 ottobre nella sede della Cgil di vico Cairoli 29, a Ragusa.

Il tema della giornata era “Funzioni, responsabilità e relazioni nella comunità educante”: relazioni sindacali, contrattazione nelle scuole e responsabilità legate all’esercizio della rappresentanza. Ne hanno parlato Salvatore Valenza e Lisa Spadaro, della segreteria provinciale della Flc Cgil, soffermandosi sul ruolo delle Rsu, sulle prerogative sindacali e sugli strumenti per una rappresentanza consapevole dentro gli istituti.

Spazio anche alla salute e alla sicurezza sul lavoro del personale scolastico, con l’intervento di Corrado Di Stefano, specialista del settore infortuni e malattie professionali.

La segretaria generale della Flc Cgil Ragusa, Graziella Perticone, ha inserito l’iniziativa in un percorso che punta a rafforzare la presenza del sindacato nelle scuole e a sostenere il lavoro quotidiano delle rappresentanze, annunciando l’apertura degli sportelli in tutti i comuni della provincia. A chiudere i lavori è stato Paolo Italia, segretario regionale della Flc Cgil Sicilia.

Per il sindacato, in una scuola alle prese con sfide organizzative e professionali sempre più complesse, conoscere norme contrattuali, diritti e prerogative è la condizione per relazioni corrette tra le parti, trasparenza nelle decisioni e piena tutela del personale.

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