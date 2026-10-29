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Vittoria, i rifiuti del fast food lasciati sul tetto di un furgone: il video che fa discutere

Vittoria, i rifiuti del fast food lasciati sul tetto di un furgone: il video che fa discutere

29 Ott 2026 10:30
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Il tetto di un furgone usato come un cestino. Sta circolando in queste ore a Vittoria un video, girato nella zona alle spalle del quartiere Rinascita, in cui si vedono alcuni giovani abbandonare sul tetto di un veicolo i contenitori di carta del cibo appena acquistato in un fast food, per poi andare via.

Un gesto che in pochi secondi riassume un problema che la città conosce bene: i rifiuti lasciati dove capita, i beni degli altri trattati come se non appartenessero a nessuno, gli spazi comuni che pagano il conto della disattenzione di pochi.

«Nessuna ordinanza sostituisce l’educazione»

Sulle immagini è intervenuto il consigliere comunale Giuseppe Scuderi, per il quale l’episodio non ha nulla a che vedere con la politica o con le amministrazioni, ma è una questione di educazione e di rispetto. Ogni volta che si parla di degrado urbano, osserva, si cercano responsabilità nelle istituzioni: si possono aumentare i controlli, installare telecamere e prevedere sanzioni, ma nessuna ordinanza può sostituire l’educazione ricevuta in famiglia.

Da qui l’appello ai genitori: che riconoscano i propri figli nel video e colgano l’occasione per parlarne con loro, senza cacce alle streghe né processi a dei ragazzi per una bravata. Perché anche un gesto apparentemente banale, è il ragionamento del consigliere, alimenta quella cultura dell’inciviltà che tutti dicono di voler combattere. «Vittoria ha bisogno di interventi e investimenti, ma ha bisogno anche di cittadini consapevoli», conclude Scuderi.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.