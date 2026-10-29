Ragusa, 280 mila euro per una sala di rappresentanza al Comune

Al piano terra del Palazzo municipale di Ragusa, nei locali che ospitavano l’ufficio Anagrafe e Stato civile, il Comune ricaverà nuovi spazi di rappresentanza istituzionale. In tutto si spenderanno circa 280 mila euro.
Sale per le occasioni, non per tutti i giorni
Si tratta di spazi di rappresentanza «ad uso non continuativo». Saranno quindi sale per le occasioni ufficiali, non uffici aperti tutti i giorni.
Gara al prezzo più basso e tempi dimezzati
La base d’asta è di 203.602,20 euro, compresi 3.630,84 euro di oneri per la sicurezza. La gara è aperta e vince il prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale. I termini sono dimezzati, come chiesto da una nota degli uffici del 26 ottobre. Il Comune si tiene inoltre la possibilità di aumentare o ridurre i lavori fino a un quinto. Per questo il valore complessivo stimato dell’appalto sale a 244.322,64 euro, IVA esclusa.
Chi paga il conto
Il finanziamento è la parte più interessante. 200 mila euro arrivano dalle misure compensative ANAS previste dalla delibera CIPE n. 3 del 2010. Sono le stesse compensazioni che, secondo un’altra determina pubblicata lo stesso giorno, il Comune userà per sette interventi legati al primo lotto dell’itinerario Ragusa-Catania. Tra questi c’è la Scuola dello Sport da trasformare in sede universitaria. Gli altri 80 mila euro vengono dalla legge regionale 61 del 1981, la legge su Ibla (piano di spesa 2024). Sono quindi fondi pensati per compensare il territorio che il Comune ha pensato di destinare alla realizzazione di una sala di rappresentanza.
Cosa sono le misure compensative
Quando lo Stato realizza una grande infrastruttura, ai Comuni attraversati dal tracciato riconosce delle risorse per compensare l’impatto ambientale e i disagi che l’opera porta sul territorio. È il caso della nuova Ragusa-Catania, il raddoppio a quattro corsie delle statali 514 e 194: la delibera n. 3 del 2010 del CIPE, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha approvato il progetto e, con esso, le misure compensative destinate agli enti locali lungo il percorso, che l’ANAS deve finanziare. Servono a realizzare opere pubbliche a beneficio delle comunità che «pagano» in termini di territorio la costruzione della strada.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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