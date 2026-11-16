Innovation Week presentata all’Ars: startup e investitori in rete dal 17 novembre

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PALERMO — Superare la frammentazione del sistema regionale dell’innovazione e costruire una rete stabile tra università, startup, imprese, istituzioni e investitori. È la sfida lanciata dalla Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS con l’Innovation Week 2026, presentata questa mattina a Palazzo dei Normanni e in programma dal 17 al 20 novembre tra Palermo e Catania.

Quattro giorni di incontri, formazione, laboratori, pitch e confronto con gli investitori, fino alla giornata conclusiva di venerdì 20 novembre all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, dove si terrà il Premio Innovation Island 2026.

L’obiettivo dichiarato è trasformare idee e competenze in opportunità di sviluppo e occupazione qualificata, con un’attenzione particolare ai giovani siciliani e alla possibilità di creare impresa senza essere costretti a cercare altrove opportunità e capitali.

«L’importante è fare rete — spiega Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island —. Da qualche anno stiamo costruendo un’infrastruttura relazionale e cognitiva al servizio dell’ecosistema dell’innovazione. Cerchiamo di accorciare le distanze tra i diversi operatori che lavorano sul territorio e che hanno l’ambizione di contribuire alla nascita di una nuova classe imprenditoriale».

La settimana, aggiunge Semilia, vuole offrire occasioni concrete di incontro tra chi possiede idee, chi può accompagnarle e chi può investire.

«Abbiamo un programma importante che coinvolge tutte le università siciliane, sia quelle pubbliche sia la Kore e la Lumsa. Vogliamo lavorare soprattutto con gli studenti, affinché queste opportunità possano rappresentare un investimento per il loro futuro».

Dal turismo all’economia sociale: si parte il 17 novembre

L’Innovation Week prenderà il via martedì 17 novembre con due appuntamenti paralleli.

A Palermo torna il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo, giunto alla nona edizione, con tavoli tematici dedicati alle prospettive del settore turistico e la presentazione dei progetti finalisti.

«Portiamo la nona edizione del Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo — spiega Davide Damiani di Repower —. Il primo momento prevede quattro tavoli tematici dedicati al futuro del turismo. La sera incontreremo cinque startup finaliste e daremo loro l’opportunità di presentare i propri progetti».

Un percorso che, sottolinea Damiani, negli anni ha già consentito di intercettare realtà poi cresciute fino a diventare aziende strutturate.

Contemporaneamente a Catania si terrà “Sicilia che Innova”, Forum sull’economia sociale organizzato da Isola, innovation hub fondato da Antonio Perdichizzi, con un confronto sul rapporto tra sviluppo economico, innovazione sociale e impatto sul territorio.

Il 18 novembre il Boot Camp per le startup

Mercoledì 18 novembre, all’Università di Palermo, spazio all’Innovation Lab/Boot Camp, rivolto ai candidati al Premio Innovation Island.

Sono previste masterclass su comunicazione, coding e intelligenza artificiale, business modelling e mentoring. Nel pomeriggio i partecipanti lavoreranno sul Business Model Canvas e affronteranno il Demolition Pitch davanti al Comitato di valutazione.

«Ci occupiamo di incubazione e accelerazione, aiutando chi ha un’idea o ha già avviato un’impresa a farla crescere e scalare — spiega Danilo Mazzara, CEO di Skillforequity —. Parteciperemo alla selezione delle finaliste che saranno protagoniste della giornata del 20 novembre».

Mazzara parla di un territorio in fermento.

«Da una parte ci sono giovani che hanno voglia di fare impresa, dall’altra nuove tecnologie che permettono di avviare attività imprenditoriali anche con risorse limitate, almeno nelle fasi iniziali. Quello che serve sono strutture capaci di far emergere i progetti e accompagnarli nella crescita».

Investor Day e incontro con i capitali

Giovedì 19 novembre sarà la volta del Patic Investor Day, realizzato con il Comune di Palermo e Sispi.

La giornata sarà dedicata all’incontro tra progetti innovativi, investitori e opportunità di sviluppo, con l’obiettivo di avvicinare le idee imprenditoriali al mondo dei capitali.

È proprio sul rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione che insiste l’assessore comunale alle Politiche giovanili e all’Innovazione Fabrizio Ferrandelli.

«Stiamo registrando una crescita sistemica importante nel mondo dell’innovazione. Abbiamo dati che ci incoraggiano a rafforzare l’impegno istituzionale e soprattutto il dialogo con tutte le realtà che, sul nostro territorio, stanno investendo e contribuendo a fare sistema».

Ferrandelli sottolinea anche un dato significativo sull’attrattività del capoluogo.

«Abbiamo guadagnato 12 mila nuovi cittadini che sono nomadi digitali e ci stiamo collocando tra le venti città al mondo che attraggono maggiormente questa categoria. Sono risultati che ci incoraggiano a proseguire lungo questo percorso di crescita».

Il 20 novembre il Premio Innovation Island

Il momento culminante arriverà venerdì 20 novembre, dalle 10 alle 18, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva.

Imprese, startup, università, istituzioni, investitori, professionisti e studenti si confronteranno sulle principali sfide della trasformazione tecnologica ed economica.

Tra le domande poste al centro della giornata anche “16 Poli, un ecosistema?”, una riflessione sulla capacità delle diverse strutture dell’innovazione siciliana di lavorare davvero come un sistema integrato, superando la frammentazione delle iniziative.

Il filo conduttore dell’edizione sarà invece “il giudizio”, inteso come capacità umana di scegliere, valutare e decidere in un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando l’accesso alla conoscenza e i processi decisionali.

Si parlerà inoltre di innovazione dello Stato, infrastrutture della competitività, strategie industriali, cybersecurity, intelligenza artificiale, conoscenza ed educazione.

La giornata sarà accompagnata dai pitch dei progetti finalisti e si concluderà alle 17 con la cerimonia di premiazione.

Intelligenza artificiale, ma senza delegare le decisioni

Uno dei temi centrali sarà proprio il rapporto tra tecnologia, dati e capacità umana di valutazione.

«L’Innovation Week è un punto di arrivo, ma per arrivare a questa settimana è necessario raccogliere candidature, coinvolgere le persone, acquisire dati e gestirli», spiega Gianni Messina, responsabile tecnologico della Fondazione Innovation Island.

La Fondazione ha sviluppato internamente strumenti per la gestione delle informazioni, integrando anche sistemi di intelligenza artificiale.

«È importante dichiarare quando questi strumenti vengono utilizzati, verificarne la validità attraverso il giudizio umano e soprattutto non delegare completamente le decisioni alla tecnologia».

Per Messina mettere la persona al centro, con il supporto dell’AI, significa poter governare i dati mantenendone il controllo e rispettando i principi della sovranità europea del dato.

Cybersecurity e trasformazione delle imprese

Sul fronte delle aziende, Camillo Gioè di Elmi richiama il ruolo crescente della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi.

«Il nostro obiettivo è supportare le imprese nel miglioramento dell’efficienza e nell’utilizzo delle tecnologie. L’attenzione si concentra sempre più sull’analisi dei processi aziendali e su come le imprese possano evolvere, sia nel proprio modello di business sia nell’organizzazione interna».

L’innovazione, sottolinea Gioè, non può essere letta soltanto in chiave tecnologica, ma deve collegare competenze digitali e risultati di business.

“I giovani sono il presente”

Un altro elemento centrale è il rapporto tra innovazione e nuove generazioni.

«I giovani sono il presente, non il futuro — afferma Giuseppe Biundo, founder di CoPlus —. Non basta dire che rappresentano il futuro: bisogna aiutarli con i fatti».

Per Biundo il problema non è soltanto quello delle risorse finanziarie.

«Ci sono tantissime belle idee che però non riescono a concretizzarsi, non soltanto per la mancanza di strumenti finanziari, ma anche perché spesso manca la cultura del fare impresa. Dobbiamo far capire ai giovani siciliani che anche qui possono trasformare le proprie idee in aziende concrete».

Gli universitari dentro i processi di valutazione

L’Innovation Week coinvolgerà gli studenti non soltanto come pubblico.

Con “Matricole dell’Innovazione”, gli iscritti ai corsi di laurea triennale entreranno direttamente nelle dinamiche dell’iniziativa, incontrando founder e stakeholder e portando sul palco del Premio una propria lettura dell’esperienza.

Con “S3 Shadow”, gli studenti delle lauree magistrali analizzeranno invece la coerenza dei progetti candidati con la Strategia regionale S3 Sicilia 2021-2027, contribuendo alla realizzazione di un report destinato ai decisori pubblici.

Due strumenti pensati per avvicinare ancora di più università, ricerca e mondo produttivo.

La sfida: non procedere più in ordine sparso

Il senso complessivo della settimana torna nelle parole di Biagio Semilia.

«L’intelligenza artificiale e la robotica stanno trasformando profondamente i processi produttivi, il mondo del lavoro e il modo stesso di fare impresa. In uno scenario che cambia così rapidamente, nessuno può pensare di affrontare da solo le nuove sfide tecnologiche».

Per il presidente della Fondazione il punto non è soltanto recuperare un eventuale ritardo tecnologico.

«La Sicilia possiede talenti e capacità per essere protagonista di questa trasformazione. Il rischio più grande non è restare indietro sul piano tecnologico, ma continuare a procedere in ordine sparso mentre il resto del mondo accelera».

L’Innovation Week 2026 è organizzata con il supporto di UniCredit, PwC, Repower, Elmi e CoPlus e con il patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana, della Regione Siciliana e di tutte le università siciliane.

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