Premio Innovazione Sicilia: 185 idee, un’unica direzione. Costruire l’ecosistema

La Sicilia dell’innovazione torna a incontrarsi, a raccontarsi e soprattutto a misurarsi con una sfida cruciale: fare sistema.

La terza edizione del Premio Innovazione Sicilia (PIS25) – in programma il 21 novembre 2025 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo – si apre con una consapevolezza netta: idee e talenti non mancano, ciò che serve oggi è uno spazio che permetta alle energie dell’isola di riconoscersi e connettersi in un’unica traiettoria.

Con 185 candidature tra Early e Advanced Stage, il PIS25 conferma un panorama sorprendentemente vivace. Ed è in questo contesto che prende forma il tema dell’anno: “Challenge: la sfida di fare sistema”.

Un invito e una responsabilità collettiva: avvicinare imprese, pubblica amministrazione, università, ricerca, finanza e comunità, per costruire quella infrastruttura relazionale senza cui l’innovazione non può consolidarsi.

La community di Innovation Island e del Premio supera oggi i 15.000 iscritti, un dato che certifica una crescita costante. Il Premio è cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive nell’ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021/2027 – Azione 1.1.4, riconoscendo nel PIS25 una leva strategica per l’ecosistema dell’innovazione regionale.

La Regione Siciliana: “Innovazione e startup al centro della crescita”

Il Dipartimento delle Attività Produttive sottolinea la coerenza del Premio con il percorso intrapreso negli ultimi anni: bandi, programmi e iniziative pensate per stimolare la nascita e lo sviluppo di imprese e startup innovative, creando condizioni più favorevoli per trasformare idee ad alto potenziale in imprese solide.

Il Programma 2025

Il percorso si apre all’Università di Palermo con una giornata interamente dedicata ai team Early Stage.

Il Mentoring Bootcamp, realizzato grazie alla collaborazione con Innovation Island, si svolgerà al DSEAS – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, tra laboratori, sessioni di lavoro e momenti di confronto nell’Aula Li Donni.

21 novembre – Evento finale e proclamazione dei vincitori

L’evento all’Ecomuseo è stato progettato per essere vivo, ritmato, partecipato. Nessun convegno tradizionale, nessun panel prolisso. La scaletta punta su interventi brevi, incisivi, capaci di parlare la lingua dell’innovazione.

I Panel

“Challenge: la sfida di fare sistema”

Apre i lavori il panel moderato da Gianni Dominici (AD FPA – Gruppo Digital360), che offrirà la cornice interpretativa dell’edizione: la necessità di una governance condivisa dell’innovazione all’interno della Strategia S3 Sicilia.

“Informazione come infrastruttura dell’innovazione”

Un panel breve e ad alta densità: senza circolazione della conoscenza – tecnica, scientifica, giornalistica – nessun ecosistema può durare.

Debutta l’Osservatorio sui Dati della Community

La novità assoluta del PIS25 sarà la presentazione dell’Osservatorio sui Dati della Community di Innovation Island, introdotto dai professori Sebastiano Bavetta e Carlo Amenta dell’Università di Palermo.

Uno strumento chiave per leggere chi compone l’ecosistema, come interagisce e quali direzioni sta costruendo.

Spotlight, il cuore pulsante della giornata

Dopo i panel, spazio agli Spotlight, interventi brevi e forti, pensati per lasciare un segno immediato.

Tra le voci che si alterneranno sul palco: Salvatore Sanfilippo, creatore di Redis, Bogdan Skutkiewicz, imprenditore internazionale con base a Partinico, Roberto Galoppini, tra i massimi esperti europei di open source, Giovanni Gibiino, medico e innovatore di approcci che uniscono scienza e umanità, Simona Ferrari, esperta di innovazione ed educazione mediale, Ugo Parodi Giusino, imprenditore e investitore dell’ecosistema siciliano, Flavio Fazio, fondatore di una piattaforma innovativa per la creazione di siti web. Spotlight significa ritmo, intensità, zero dispersione.

Voci che costruiscono

Due interventi individuali, diretti ed essenziali, racconteranno cosa serve realmente per far crescere un ecosistema dell’innovazione: Vincenzo Tanania (PwC Italia), Emanuele Spampinato (Harmonic Innovation Group).

Pitch e proclamazione dei vincitori

A chiudere la giornata, gli pitch finali delle categorie Early e Advanced e la proclamazione dei vincitori del Premio Innovazione Sicilia 2025.

I premi prevedono mentorship, coaching e consulenza, con l’obiettivo di far crescere davvero i progetti selezionati.

La dichiarazione di Biagio Semilia, fondatore di Innovation Island

“Abbiamo superato le 185 candidature: un dato che parla di qualità, non solo di quantità. La Sicilia ha voglia di imprenditorialità e cerca luoghi dove crescere senza frammentarsi. Il PIS25 nasce per questo: mettere insieme ciò che normalmente resta separato. Fare sistema non è uno slogan, è l’unico modo per far avanzare davvero la nostra regione”.

© Riproduzione riservata