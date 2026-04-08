Job Days Ragusa 2026: 120 opportunità di lavoro nel turismo

Ragusa torna al centro delle politiche attive del lavoro con i Job Days dedicati al settore turistico-alberghiero, un appuntamento che promette di trasformarsi in un’opportunità concreta per centinaia di giovani e lavoratori in cerca di occupazione. Il 15 e 16 aprile 2026, il Centro per l’Impiego di Ragusa aprirà le porte a candidati e imprese in un evento che mette in contatto diretto domanda e offerta di lavoro.

Promossa dai Centri per l’Impiego di Ragusa, Modica e Vittoria, l’iniziativa vede la collaborazione di realtà come Sviluppo Lavoro Italia, Confcommercio Ragusa e Federalberghi Ragusa, oltre al coinvolgimento attivo degli enti locali e delle scuole del territorio. Un sistema integrato che punta a creare occupazione reale, sostenuto anche dai fondi europei del programma NextGenerationEU e dai progetti di coesione della Regione Siciliana.

Il dato che colpisce è quello delle opportunità disponibili: oltre 120 posizioni aperte messe a disposizione da 20 aziende locali. Un numero significativo che testimonia la vitalità del comparto turistico e la crescente richiesta di personale qualificato. Le figure ricercate spaziano dalla ristorazione all’accoglienza, includendo ruoli chiave come cuochi, camerieri e receptionist, ma anche profili legati ai servizi generali, alla manutenzione e alla grande distribuzione organizzata.

L’evento assume un valore ancora più strategico per il forte legame con il mondo della formazione. Il coinvolgimento di istituti come l’I.I.S. Galileo Ferraris e l’Istituto Principi Grimaldi conferma la volontà di costruire un ponte concreto tra scuola e lavoro. Gli studenti avranno infatti la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite, confrontandosi direttamente con le aziende.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Simone Digrandi, assessore alle Politiche giovanili, che invita i ragazzi a cogliere un’occasione concreta per mettersi alla prova e iniziare un percorso professionale. Dello stesso avviso Catia Pasta, che evidenzia come il dialogo tra istituzioni, scuole e imprese rappresenti un modello virtuoso capace di generare valore reale per il territorio. Anche Elvira Adamo richiama l’attenzione sull’aspetto inclusivo dell’evento, sottolineando come il lavoro rappresenti uno strumento fondamentale di crescita personale e sociale.

La partecipazione ai Job Days richiede però un passaggio fondamentale: la registrazione entro il 12 aprile 2026 con l’invio del proprio curriculum vitae. Solo i candidati selezionati saranno successivamente contattati dal Centro per l’Impiego per sostenere i colloqui nelle giornate dell’evento.

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