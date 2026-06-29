Un quadro dettagliato sull’andamento delle patologie oncologiche nel territorio ibleo, utile per comprendere il presente e programmare il futuro della sanità provinciale. È stata presentata questa mattina, nella Sala “Russo-Armenia” di Piazza Igea, sede della Direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la nuova monografia del Registro Tumori di Ragusa, documento che raccoglie e analizza […]
Necrologi: Alessandra Licitra
29 Giu 2026 17:51
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