Vandali danneggiano passerella a Torre di Mezzo. Il sindaco denuncia sui social: «Non ci fermeranno»

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Un gesto vandalico che colpisce un’opera realizzata per garantire l’accessibilità al mare a tutti, in particolare alle persone con difficoltà motorie. È quanto denunciato dal sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, attraverso un post pubblicato sui social, nel quale mostra i danni provocati alla passerella di accesso alla spiaggia di Torre di Mezzo, sul lato Cannitello.

Ignoti hanno distrutto parte della staccionata della rampa che conduce all’arenile, rendendo meno sicuro uno degli accessi realizzati dall’amministrazione comunale per abbattere le barriere architettoniche e consentire anche alle persone più fragili di raggiungere il mare.

«Loro danneggiano, ma noi non ci fermeremo», scrive il primo cittadino, che non nasconde l’amarezza per quanto accaduto. «È un gesto che colpisce un bene comune utilizzato da tutti e, soprattutto, da chi ha difficoltà motorie».

Il sindaco ricorda come quella stessa struttura fosse già stata gravemente danneggiata in passato dalla forza del ciclone Harry. Dopo quell’evento il Comune era intervenuto per ricostruire la passerella e restituirla alla cittadinanza. Per questo motivo vedere oggi nuovi danni, questa volta provocati dall’uomo, «è davvero ripugnante», sottolinea Dimartino.

Nonostante l’episodio, l’amministrazione comunale assicura che la passerella sarà ripristinata nel più breve tempo possibile. Sono già stati predisposti gli interventi necessari per riparare la staccionata e rendere nuovamente fruibile l’accesso alla spiaggia.

Nel suo messaggio il sindaco rivolge anche un appello ai cittadini, invitando chiunque abbia assistito all’episodio o sia in possesso di informazioni utili a segnalarle. «Difendere Santa Croce significa anche non voltarsi dall’altra parte di fronte a queste vergogne», conclude.

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