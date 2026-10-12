Modica, il Garibaldi riparte con Biagio Izzo: venti appuntamenti tra prosa e musica

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Da Biagio Izzo ad Alessio Boni, dall’Orchestra del Teatro Massimo Bellini all’omaggio a Rosa Balistreri. Il Teatro Garibaldi di Modica presenta “In Teatro” 2026-2027: dieci appuntamenti di prosa, tutti in doppia replica, e dieci di musica, da ottobre a maggio. La Fondazione annuncia anche un nuovo record di abbonamenti, senza indicarne il numero. Per la presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata, la programmazione punta a raggiungere pubblici diversi, unendo grandi interpreti, classici e linguaggi contemporanei.

La prosa, dalla commedia a Pirandello

Si comincia il 15 e 16 ottobre con Biagio Izzo e Augusto Fornari in “Finché giudice non ci separi”, diretto dallo stesso Fornari. Il 21 e 22 novembre Enrico Guarneri interpreterà “Rosso Malpelo” di Verga, mentre l’11 e 12 dicembre arriverà “Le serve” di Genet con Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro.Gennaio propone tre titoli: “La Mandragola” con Massimo Venturiello e Maurizio Micheli il 16 e 17; “La tripla vita di Michele Sparacino”, dall’opera di Camilleri, con Mario Incudine il 23 e 24; “Indovina chi viene a cena” con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere il 30 e 31. Il 27 e 28 febbraio spazio a Gianfelice Imparato ne “Il medico dei pazzi”. A marzo toccherà a Nancy Brilli con “Il padrone”, il 6 e 7, e a Pippo Pattavina ne “Il giuoco delle parti”, il 20 e 21. Chiusura il 18 e 19 maggio con Alessio Boni in “Molière – L’arte della beffa”.

Musica, opera e jazz

Il cartellone musicale si apre il 24 ottobre con “Sogni e passioni”, affidato all’Orchestra del Teatro Massimo Bellini diretta da Martins Ozolins. Il 30 ottobre andrà in scena “Tosca” di Puccini, con France Dariz, Alberto Profeta e Francesco Verna, direzione di Stefano Romani e regia di Antonio De Lucia. Seguono “Armonie di Natale” il 20 dicembre e il Concerto di Capodanno il 1° gennaio. Il 14 febbraio Alessandro Quarta sarà protagonista de “I cinque elementi”; il 14 marzo il Chroma Ensemble presenterà “Popchrome 2 – Echi d’autore”. Ad aprile si passa al flamenco con “Mosaiko Flamenco”, il 4, e al jazz con Danilo Rea, Nello Toscano e Mimmo Cafiero, il 18. Il 9 maggio torna l’Orchestra del Bellini con il pianista Giovanni Bertolazzi, diretta da Giuseppe Grazioli. Il finale, il 16 maggio, sarà “Non solo Rosa”, omaggio a Rosa Balistreri del Rita Botto Quintet.

Informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.it e sui canali social della Fondazione.

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