Vittoria, si inaugura “Beyond the Wall”, il Museo crepuscolare all’aperto ideato da Roberto Riccio

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Un nuovo progetto artistico a Vittoria. Si chiama “Beyond the Wall” ed è stato avviato da Roberto Riccio, imprenditore italiano la cui visione si muove tra educazione, arte, ospitalità e ricerca culturale.

La mostra, sarà inaugurata il 10 ottobre 2026 in contrada Miccichè, a Vittoria.

La mostra si inserisce all’interno del percorso di “Neos_ Vltra”, ideato dallo stesso Riccio. Il progetto è stato realizzato nella zona tra contrada Miccichè e contrada Boscopiano, dove si trova anche Villa Yulia, cuore del progetto.

La mostra Beyond the Wall, (letteralmente: Oltre il Muro) nasce con l’idea di trasformare il muro di cinta della villa in un dispositivo poetico, capace di accogliere una mostra permanente all’aperto con opere di undici artisti (tra cui quattro siciliani, Sandro Bracchitta, di Ragusa, Ezio Cicciarella, di Vittoria, Marcella Occhipinti, anch’essa di Vittoria, Rosetta Giombarresi, di Comiso, quest’ultima figlia del grande Francesco Giombarresi). Altri artisti provengono da Como, da varie città europee e anche dall’Egitto.

Il percorso è stato ideato come una sorta di “Museo Crepuscolare”, dove arte, natura e spiritualità si fondono in un unicum, difficilmente replicabile. La location è accanto alla villa su un terreno esteso circa 25.000 metri quadri.

La mostra ideata da Roberto Riccio è da godere soprattutto al tramonto.

Amante del bello e del “ben fatto”, Riccio, nel corso della sua carriera, ha sviluppato vari progetti. Segue personalmente ogni iniziativa. Il progetto nato tra Vittoria e Comiso è la sua ultima iniziativa, che ha seguito personalmente in ogni dettaglio e che sarà possibile godere domani, 10 ottobre, nell’ora del “crepuscolo”, a partire dalle 17,30.

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