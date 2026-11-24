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Necrologi: È scomparso Giovanni Calabrese
24 Nov 2026 11:46
Assistito amorevolmente dai familiari, è venuto a mancare a Modica il signor Giovanni Calabrese, fu Antonio.
Ne danno il triste annuncio la moglie Rita, le figlie Maria Grazia, Franca e Sonia, i generi, gli adorati nipoti, il fratello, i cognati e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 25 novembre alle ore 10 nella chiesa di Sant’Elena. A funerali avvenuti si dispensa dalle visite. La famiglia ringrazia quanti vorranno partecipare all’ultimo saluto.
Onoranze funebri San Martino, Modica.
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