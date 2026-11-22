Necrologi: È scomparsa Teresa Imposa

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Si è spenta oggi a Ragusa, serenamente e munita dei conforti religiosi, la signora Teresa Imposa in Cassarino, di 80 anni.

Ne danno il triste annuncio lo sposo, i figli Carmela, Gianni e Sara, i generi Giancarlo e Filippo, la nuora Patrizia, la sorella, il fratello, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

Il corteo muoverà domani, lunedì 23 novembre, alle 15.30, dalla casa della cara estinta in via San Filippo 44. I funerali si terranno nella parrocchia Angelo Custode.

La famiglia ringrazia sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Teresa. Si dispensa dalle visite.

Onoranze funebri: Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa.

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