I familiari di un paziente morto nel 2023 al Maggiore di Modica chiedono un accertamento tecnico preventivo. L’Asp si costituisce con l’avvocato Moltisanti.
Necrologi: È scomparsa Teresa Imposa
22 Nov 2026 12:20
Si è spenta oggi a Ragusa, serenamente e munita dei conforti religiosi, la signora Teresa Imposa in Cassarino, di 80 anni.
Ne danno il triste annuncio lo sposo, i figli Carmela, Gianni e Sara, i generi Giancarlo e Filippo, la nuora Patrizia, la sorella, il fratello, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
Il corteo muoverà domani, lunedì 23 novembre, alle 15.30, dalla casa della cara estinta in via San Filippo 44. I funerali si terranno nella parrocchia Angelo Custode.
La famiglia ringrazia sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Teresa. Si dispensa dalle visite.
Onoranze funebri: Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa.
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