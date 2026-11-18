Violenza sulle donne, consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria

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Consulenze negli ospedali, punti informativi nei consultori e incontri con gli studenti. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa, Maggiore-Baglieri di Modica e Riccardo Guzzardi di Vittoria aderiscono alla sesta edizione dell'(H) Open Week promossa da Fondazione Onda Ets, dal 23 al 29 novembre.

In tutta Italia sono oltre 210 gli ospedali del network Bollino Rosa, con percorsi dedicati, che insieme ai centri antiviolenza aderenti offriranno consulenze, visite, colloqui e servizi informativi. L’obiettivo è incoraggiare le donne che vivono situazioni di violenza a chiedere aiuto e avvicinarle alla rete di accoglienza e protezione. Strutture, date e modalità di accesso si trovano sul sito openday.fondazioneonda.it, scegliendo regione e provincia. Il Guzzardi di Vittoria è entrato nel network dei Bollini Rosa lo scorso anno.

Ragusa, Modica e Vittoria: il programma

All’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dal 23 al 26 novembre, dalle 13 alle 14.30, sono previste consulenze sulle malattie sessualmente trasmesse; il 23 novembre, dalle 14.30 alle 16, consulenze sull’interruzione di gravidanza e il 24, dalle 10 alle 11, sul Codice Rosa. Le attività si svolgono nell’area ambulatoriale della Torre A, al primo piano, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo ostetricia.ragusa@asp.rg.it.

Al Maggiore-Baglieri di Modica, dal 23 al 27 novembre, dalle 9 alle 13, gli operatori della Ginecologia e Ostetricia (terzo piano) offriranno consulenze individuali. Il 25 novembre, dalle 9 alle 14, saranno attivi punti informativi nei consultori familiari di Comiso e Vittoria, con materiale divulgativo. A Vittoria, il 23, 25 e 27 novembre dalle 9 alle 12, professionisti dell’Asp incontreranno gli studenti di tre istituti superiori per parlare di violenza di genere.

A Ragusa, il 27 novembre dalle 9 alle 13, il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61 ospiterà workshop a piccoli gruppi sugli elaborati degli studenti, con un percorso tematico, stand informativi e laboratoriali e la mostra dei lavori delle scuole superiori. I ragazzi potranno confrontarsi con associazioni, cooperative sociali, movimenti e sportelli antiviolenza del territorio.

«Riconoscere subito i segnali»

«La violenza sulle donne è un problema che riguarda direttamente anche il sistema sanitario, chiamato non soltanto ad assistere le vittime, ma a riconoscere tempestivamente i segnali di abuso e ad accompagnarle verso percorsi di protezione e sostegno», sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, Sara Lanza. «Il confronto con i più giovani è fondamentale per imparare a riconoscere i comportamenti violenti, anche nelle loro manifestazioni meno evidenti».

I numeri spiegano perché si punta sulle scuole. Secondo la presidente di Fondazione Onda, Francesca Merzagora, in dieci anni la percentuale di ragazze tra i 16 e i 24 anni che hanno subito violenza sessuale è passata dal 17,7% al 30,8%. In Italia, secondo le stime Istat, circa 6 milioni e 400 mila donne tra i 16 e i 75 anni hanno subito almeno un episodio di violenza fisica o sessuale, il 31,9%. Alle superiori la Fondazione porta anche «Strappi», campagna educativa con un kit per i docenti e libri illustrati per gli studenti, i cui vincitori del concorso nazionale saranno annunciati il 25 novembre.

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