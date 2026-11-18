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Centro storico di Comiso, il Comune potrà limitare alcune attività: le nuove regole
18 Nov 2026 11:20
Nel centro storico di Comiso il Comune potrà mettere limiti all’apertura, al trasferimento o all’ampliamento di alcune attività economiche, ma solo dopo un’istruttoria che ne documenti l’incompatibilità. È uno dei punti del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche nella parte antica della città, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale e annunciato dall’assessore Giuseppe Alfano. La delibera, con il testo completo e le modifiche introdotte in aula, è stata pubblicata il 17 novembre all’albo pretorio.
Il voto in Consiglio
La seduta si è svolta giovedì 12 novembre: il regolamento è passato con 18 voti favorevoli su 18 presenti, nessun contrario e nessun astenuto; sei consiglieri erano assenti. Prima del voto finale l’aula ha approvato, sempre all’unanimità, un emendamento condiviso nato nella seconda commissione consiliare e presentato dall’assessore alle Attività produttive. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Guastella, Beniamini, Liuzzo, Gaglio, Modica, Muscarà, Corallo, Purromuto, Arena, Presti e Scollo.
Quali attività saranno favorite
Il regolamento elenca le attività considerate prioritarie per il centro storico: artigianato tradizionale e artistico, negozi di prodotti tipici locali e regionali, librerie, cartolerie e attività culturali, laboratori e botteghe d’arte, esercizi di vicinato specializzati, strutture ricettive compatibili con il contesto, locali che valorizzano le tradizioni enogastronomiche e servizi per residenti, visitatori e imprese. Il Comune potrà sostenerle con incentivi e bandi, e promuove il recupero dei locali sfitti. Questo regolamento si affianca a quello sui contributi alle micro e piccole imprese, da cui nascerà il bando da 20 mila euro per chi apre un’attività nel centro storico.
Quando potranno scattare i limiti
Con un successivo provvedimento il Comune potrà individuare tipologie di attività da sottoporre a limitazioni. L’emendamento approvato in aula ha stretto le maglie: i limiti sono possibili solo se le attività risultano «con incompatibilità oggettiva documentata e valutata» rispetto alle finalità del regolamento, accertata con un’istruttoria tecnico-amministrativa che dovrà tenere conto dei dati su distribuzione delle attività, frequentazione del centro, aperture, trasferimenti, subingressi e chiusure. Tra i criteri c’è anche la prevenzione di un’eccessiva concentrazione di attività dello stesso tipo. Le limitazioni dovranno valere allo stesso modo per tutti gli operatori della stessa categoria e le misure di natura regolamentare saranno adottate dal Consiglio comunale.
Le attività già insediate continuano a lavorare nel rispetto delle norme, mentre trasferimenti, subingressi e nuove aperture saranno soggetti al regolamento e alle eventuali misure di tutela. L’emendamento affida all’area Attività produttive un monitoraggio quinquennale del centro storico: distribuzione delle attività, aperture e cessazioni, concentrazioni ed esigenze di riqualificazione. Il regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera.
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