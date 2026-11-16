Aeroporto di Comiso, quattro nuove rotte dal 15 dicembre. Bonus voli fino a 200 euro

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L’aeroporto di Comiso si prepara alle feste con più collegamenti. Dal 15 dicembre Aeroitalia attiverà quattro nuove rotte annuali, con due voli a settimana, per Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta, e posizionerà nello scalo un secondo aeromobile. Lo annuncia la Regione Siciliana, che allo stesso tempo aumenta il contributo contro il caro voli per le festività natalizie.

Alle nuove destinazioni si aggiungerà un volo giornaliero per Milano Linate, che raddoppia così i collegamenti quotidiani con il capoluogo lombardo: anche la seconda frequenza avrà le tariffe agevolate della continuità territoriale. Restano confermati i due voli giornalieri tra Comiso e Roma. Durante i ponti invernali e le festività natalizie saranno assicurati anche i collegamenti con Bologna e Torino, con due frequenze settimanali ciascuno, destinati a essere riproposti per l’intera stagione estiva 2027, a partire dalla fine di marzo.

Le rotte per Napoli, Venezia e Malta erano state annunciate a fine estate, poi l’avvio era slittato di alcune settimane. Secondo la Regione, il rafforzamento dell’offerta consentirà di ampliare le possibilità di raggiungere il territorio ibleo e il sud-est siciliano, con una previsione di circa 100 mila passeggeri in più all’anno per lo scalo.

«Il potenziamento di Comiso, con quattro nuove destinazioni annuali, un secondo aeromobile e un ulteriore collegamento quotidiano con Milano Linate, rappresenta un risultato importante per tutto quel territorio», sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.

Il bonus per i voli di Natale

Dal primo dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 sale il contributo regionale per i biglietti aerei sulle tratte nazionali da e per la Sicilia. Per tutti i residenti nell’Isola che usufruiscono del contributo del 25 per cento, il rimborso arriverà fino a un massimo di 100 euro per un viaggio di andata e ritorno, cioè 50 euro per ogni tratta. Per le categorie agevolate, come studenti, cittadini con un Isee basso e persone con disabilità pari o superiore al 67 per cento, il contributo del 50 per cento raddoppia: fino a 200 euro per andata e ritorno, pari a 100 euro per singola tratta.

I nuovi massimali valgono anche per i biglietti comprati prima dell’entrata in vigore del decreto dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, se riguardano voli effettuati nel periodo indicato. L’agevolazione vale per tutti i collegamenti aerei nazionali da e per i sei aeroporti siciliani: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. Il decreto è disponibile sul portale della Regione Siciliana.

«Non possiamo accettare che il costo di un biglietto aereo diventi un ostacolo al diritto di passare le festività nella propria casa», dice il presidente della Regione Renato Schifani. «Per questo, abbiamo deciso di aumentare il contributo regionale proprio nel periodo in cui le tariffe schizzano spesso a livelli altissimi, con un’attenzione particolare per le categorie più fragili».

Per Aricò la Regione lavora su due fronti complementari: intervenire direttamente sul costo dei biglietti e rafforzare l’offerta, con particolare attenzione agli aeroporti che hanno maggiori potenzialità di crescita. «Contrastare il caro voli e aumentare i collegamenti significa sostenere le famiglie, favorire le imprese, promuovere il turismo e rendere effettivo il diritto alla mobilità dei siciliani».

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