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Vittoria, saracinesche giù in via Cavour: sit-in per sicurezza e decoro del centro

Vittoria, saracinesche giù in via Cavour: sit-in per sicurezza e decoro del centro

16 Nov 2026 10:28
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Negozi che chiudono, sicurezza e decoro urbano da recuperare: via Cavour, l’arteria del centro storico di Vittoria da tempo al centro del dibattito pubblico per le criticità che interessano l’area, è stata sabato sera teatro di un sit-in di solidarietà con gli esercenti e gli operatori economici della zona. Con un appello alle istituzioni: intervenire con urgenza su sicurezza, decoro urbano e rilancio economico della strada.

Dal sit-in è emersa la richiesta di un piano organico per il rilancio del centro storico, che tenga insieme sicurezza, legalità, sostegno alle imprese e valorizzazione urbana. Tra le proposte, il rafforzamento dei controlli sul territorio, una presenza costante delle forze preposte alla vigilanza, verifiche sul rispetto delle regole da parte delle attività economiche, misure a sostegno dell’imprenditoria giovanile e interventi per migliorare il decoro urbano e l’illuminazione pubblica.

Il nodo più evidente è la progressiva chiusura delle attività. «Assistiamo a uno spopolamento commerciale che non può essere ignorato. Molti esercizi hanno abbassato le saracinesche e servono azioni concrete per invertire questa tendenza. Occorre una politica di riqualificazione complessiva del centro storico che garantisca sicurezza nelle piazze e lungo via Cavour e che restituisca attrattività a una delle zone più importanti della città», afferma il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra, che in aula lavora alla regolamentazione dell’apertura di nuove attività commerciali in via Cavour e nelle zone vicine: «Abbiamo presentato e continueremo a proporre una serie di emendamenti che consentano di disciplinare in maniera seria il regolamento comunale relativo alle attività commerciali, sempre nell’ottica della tutela dei cittadini, della sicurezza e del decoro urbano».

Il sit-in è stato promosso da Forza Italia Vittoria insieme al movimento politico Sviluppo Ibleo, con dirigenti, amministratori e militanti del partito. «Dalle parole ai fatti – ha detto il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa –. Siamo qui per stringerci attorno agli esercenti e per lanciare un grido d’allarme alle istituzioni locali affinché si faccia qualcosa in tempi brevi». La Rosa ha chiesto anche incentivi per le start-up e i giovani imprenditori che vogliono investire in via Cavour: «È importante tornare a parlare di questa strada come si faceva tanti anni fa, quando rappresentava un punto di aggregazione per le famiglie vittoriesi e un luogo di incontro sicuro e attrattivo per i giovani».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.