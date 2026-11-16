Vittoria, saracinesche giù in via Cavour: sit-in per sicurezza e decoro del centro

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Negozi che chiudono, sicurezza e decoro urbano da recuperare: via Cavour, l’arteria del centro storico di Vittoria da tempo al centro del dibattito pubblico per le criticità che interessano l’area, è stata sabato sera teatro di un sit-in di solidarietà con gli esercenti e gli operatori economici della zona. Con un appello alle istituzioni: intervenire con urgenza su sicurezza, decoro urbano e rilancio economico della strada.

Dal sit-in è emersa la richiesta di un piano organico per il rilancio del centro storico, che tenga insieme sicurezza, legalità, sostegno alle imprese e valorizzazione urbana. Tra le proposte, il rafforzamento dei controlli sul territorio, una presenza costante delle forze preposte alla vigilanza, verifiche sul rispetto delle regole da parte delle attività economiche, misure a sostegno dell’imprenditoria giovanile e interventi per migliorare il decoro urbano e l’illuminazione pubblica.

Il nodo più evidente è la progressiva chiusura delle attività. «Assistiamo a uno spopolamento commerciale che non può essere ignorato. Molti esercizi hanno abbassato le saracinesche e servono azioni concrete per invertire questa tendenza. Occorre una politica di riqualificazione complessiva del centro storico che garantisca sicurezza nelle piazze e lungo via Cavour e che restituisca attrattività a una delle zone più importanti della città», afferma il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra, che in aula lavora alla regolamentazione dell’apertura di nuove attività commerciali in via Cavour e nelle zone vicine: «Abbiamo presentato e continueremo a proporre una serie di emendamenti che consentano di disciplinare in maniera seria il regolamento comunale relativo alle attività commerciali, sempre nell’ottica della tutela dei cittadini, della sicurezza e del decoro urbano».

Il sit-in è stato promosso da Forza Italia Vittoria insieme al movimento politico Sviluppo Ibleo, con dirigenti, amministratori e militanti del partito. «Dalle parole ai fatti – ha detto il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa –. Siamo qui per stringerci attorno agli esercenti e per lanciare un grido d’allarme alle istituzioni locali affinché si faccia qualcosa in tempi brevi». La Rosa ha chiesto anche incentivi per le start-up e i giovani imprenditori che vogliono investire in via Cavour: «È importante tornare a parlare di questa strada come si faceva tanti anni fa, quando rappresentava un punto di aggregazione per le famiglie vittoriesi e un luogo di incontro sicuro e attrattivo per i giovani».

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