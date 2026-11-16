Perde un genitore, alla famiglia 88 euro al mese: la Cgil Ragusa chiede di intervenire

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Una famiglia perde prematuramente un genitore e scopre che la pensione riconosciuta ai superstiti ammonta in tutto ad appena 88,20 euro lordi al mese. Non è un errore, ma il risultato delle attuali regole previdenziali. È il caso concreto documentato dal Patronato Inca-Cgil di Ragusa, che denuncia una grave disparità e propone un intervento legislativo urgente.

All’origine del problema c’è la riforma Dini del 1995, che esclude l’integrazione al trattamento minimo per le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo, quello applicato a chi ha cominciato a versare contributi dal 1° gennaio 1996. Quando un lavoratore muore in giovane età, il montante contributivo accumulato può essere molto basso e la pensione destinata al coniuge e agli eventuali figli superstiti si riduce a poche decine di euro, senza possibilità di integrazione.

«Non possiamo accettare che una famiglia, già colpita dalla tragedia della perdita di un proprio caro, venga condannata anche alla povertà – afferma Giuseppe Roccuzzo, segretario provinciale della Cgil Ragusa –. Ottantotto euro al mese non rappresentano una tutela previdenziale dignitosa, ma il segnale di una profonda ingiustizia sociale».

La proposta di modifica

Una strada per superare questa contraddizione l’ha aperta la Corte costituzionale con la sentenza 94 del 2025, che ha riconosciuto il diritto all’integrazione al minimo per gli assegni ordinari di invalidità interamente contributivi. Un principio che però non è stato esteso automaticamente alle pensioni ai superstiti. Per questo la Cgil di Ragusa, insieme al Patronato Inca, ha predisposto un emendamento che modifica l’articolo 1, comma 16, della legge 335 del 1995, riconoscendo l’integrazione al trattamento minimo anche alle pensioni di reversibilità e indirette interamente contributive, nel rispetto dei requisiti di reddito previsti dalla normativa.

«La previdenza non può ridursi a un freddo calcolo matematico – prosegue Roccuzzo –. Deve garantire protezione e solidarietà, soprattutto quando una famiglia perde prematuramente un genitore. Non è accettabile che il diritto a una tutela minima dipenda dall’anno in cui una persona ha iniziato a lavorare».

La proposta sarà sottoposta ai parlamentari perché venga recepita nella prossima legge di Bilancio. L’obiettivo è intervenire prima che situazioni simili, destinate a emergere sempre più spesso, diventino un’emergenza sociale diffusa.

«Chiediamo al Parlamento un atto di giustizia – conclude il segretario provinciale –. Dietro quegli 88 euro non ci sono soltanto numeri, ma persone, famiglie e figli che rischiano di essere lasciati soli proprio quando avrebbero più bisogno dello Stato».

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