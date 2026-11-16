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Modica-Scicli, auto si ribalta in via Spana: ferita la donna al volante
16 Nov 2026 10:24
Ferite non gravi per la donna che era al volante dell’auto ribaltatasi, questa mattina, in un tratto della provinciale Scicli-Modica, via Spana. La guidatrice, per cause in corso di accertamento e senza il coinvolgimento di altri mezzi, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare sulla sede stradale, procurando il ribaltamento dell’auto.
Per i soccorsi sono intervenuti i responsabili del 118, che hanno trasferito la donna al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica, dove è sotto esame da parte dei sanitari con indagini diagnostiche.
A rilevare l’incidente autonomo sono stati i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Modica, i quali dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente, che si è verificato stamattina su un tratto stradale che più volte è teatro di incidenti, anche autonomi.
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