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Incidente di Maganuco, la vittima è la maltese Stephania Grech: aveva 55 anni

Incidente di Maganuco, la vittima è la maltese Stephania Grech: aveva 55 anni

15 Nov 2026 12:37
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E’ stata identificata la donna morta sabato pomeriggio a Modica, in contrada Maganuco, nello scontro con un camion. Si chiamava Stephania Grech, aveva 55 anni ed era maltese. A renderlo noto è l’emittente pubblica di Malta, TVM.

Secondo la ricostruzione riportata dai media, la donna viaggiava da sola in auto quando si è scontrata con il mezzo pesante, guidato da un uomo di 60 anni di Vittoria. Grech avrebbe imboccato la direzione sbagliata uscendo da un incrocio. L’impatto è stato violentissimo: l’auto sarebbe stata trascinata per circa 60 metri dal punto dello scontro.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Spetterà ai rilievi chiarire con esattezza la dinamica.

Il ministero degli Esteri maltese ha fatto sapere di essere stato informato dell’incidente e di assistere la famiglia della vittima attraverso il consolato. I familiari sono già in Sicilia per organizzare il rientro della salma a Malta.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni