Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Incidente di Maganuco, la vittima è la maltese Stephania Grech: aveva 55 anni
15 Nov 2026 12:37
E’ stata identificata la donna morta sabato pomeriggio a Modica, in contrada Maganuco, nello scontro con un camion. Si chiamava Stephania Grech, aveva 55 anni ed era maltese. A renderlo noto è l’emittente pubblica di Malta, TVM.
Secondo la ricostruzione riportata dai media, la donna viaggiava da sola in auto quando si è scontrata con il mezzo pesante, guidato da un uomo di 60 anni di Vittoria. Grech avrebbe imboccato la direzione sbagliata uscendo da un incrocio. L’impatto è stato violentissimo: l’auto sarebbe stata trascinata per circa 60 metri dal punto dello scontro.
Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Spetterà ai rilievi chiarire con esattezza la dinamica.
Il ministero degli Esteri maltese ha fatto sapere di essere stato informato dell’incidente e di assistere la famiglia della vittima attraverso il consolato. I familiari sono già in Sicilia per organizzare il rientro della salma a Malta.
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