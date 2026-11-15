Pozzallo, tomba profanata due volte in un anno: lapide spaccata con un masso

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Di notte, dentro il cimitero comunale di Pozzallo, qualcuno ha preso un grosso masso e lo ha scagliato contro una sola lapide, mandandola in frantumi. È la tomba di un pozzallese morto nel novembre 2023, e non è la prima volta che viene presa di mira: già a febbraio la stessa sepoltura era stata profanata.

Le tombe vicine non sono state toccate. A scoprire il danno sono stati i familiari, che hanno avvisato i custodi del camposanto e hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti.

Il precedente risale a febbraio 2026: dalla stessa tomba, che si trova nell’area riservata alla Società Operaia, erano stati portati via la fotografia del defunto, il portalampada e il portafiori. Un gesto che già allora aveva suscitato sdegno in città.

Risalire agli autori non sarà semplice: il cimitero di Pozzallo non ha un sistema di videosorveglianza. Ed è proprio questo il nodo che l’episodio riporta d’attualità, insieme alla sicurezza e alla custodia dei cimiteri iblei, dove i luoghi della memoria restano spesso senza protezione nelle ore notturne.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata