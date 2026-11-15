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Pozzallo, tomba profanata due volte in un anno: lapide spaccata con un masso
15 Nov 2026 12:11
Di notte, dentro il cimitero comunale di Pozzallo, qualcuno ha preso un grosso masso e lo ha scagliato contro una sola lapide, mandandola in frantumi. È la tomba di un pozzallese morto nel novembre 2023, e non è la prima volta che viene presa di mira: già a febbraio la stessa sepoltura era stata profanata.
Le tombe vicine non sono state toccate. A scoprire il danno sono stati i familiari, che hanno avvisato i custodi del camposanto e hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti.
Il precedente risale a febbraio 2026: dalla stessa tomba, che si trova nell’area riservata alla Società Operaia, erano stati portati via la fotografia del defunto, il portalampada e il portafiori. Un gesto che già allora aveva suscitato sdegno in città.
Risalire agli autori non sarà semplice: il cimitero di Pozzallo non ha un sistema di videosorveglianza. Ed è proprio questo il nodo che l’episodio riporta d’attualità, insieme alla sicurezza e alla custodia dei cimiteri iblei, dove i luoghi della memoria restano spesso senza protezione nelle ore notturne.
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