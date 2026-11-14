Omicidio di Gangi, il dipendente confessa: era il cognato del vescovo di Ragusa

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TK La svolta arriva a quasi due settimane dall’omicidio. Mauro Ferrarello, 35 anni, dipendente di Gaetano Alessandro Barreca, ha confessato di avere ucciso l’imprenditore agricolo di Gangi, cognato del vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa.

Il fermo è stato disposto dalla Procura di Termini Imerese ed eseguito dai carabinieri. Ferrarello è accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo quanto riferito da ANSA, nel corso dell’interrogatorio l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.

La parte più inquietante della vicenda riguarda però ciò che Ferrarello aveva detto ai giornalisti pochi giorni dopo il delitto. Intervistato mentre le indagini erano ancora in corso, aveva raccontato di avere perso «a parte il datore di lavoro, anche un amico», descrivendo come «bellissimo» il rapporto con Barreca.

Aveva inoltre sostenuto di non avere né visto né sentito l’imprenditore nel giorno dell’omicidio. «La sera e la notte, insieme ai carabinieri abbiamo iniziato le ricerche – aveva raccontato – Ho visto la Jeep accesa e lui a terra vicino all’auto. Neanche ci credo ancora che sia morto».

Parole che oggi assumono un peso completamente diverso.

Le contraddizioni, la fuga e il ritrovamento a Calascibetta

Le indagini, coordinate dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo e dai pm Gianluca Pergola e Manfredi Lanza, si sono concentrate sin dall’inizio sugli ultimi movimenti della vittima, sui rapporti personali e lavorativi e sugli elementi raccolti nell’area dell’omicidio.

Testimonianze, immagini di videosorveglianza, accertamenti tecnici e analisi dei telefoni hanno progressivamente ristretto il campo.

La svolta è arrivata anche grazie al ritrovamento, nei pressi del luogo dell’omicidio, di un fucile, una pistola e altri oggetti ritenuti utili alle indagini. Sui reperti sono stati avviati accertamenti tecnici e balistici con il supporto del Ris di Messina.

Nel corso degli interrogatori sarebbero poi emerse contraddizioni nella ricostruzione fornita dal 35enne sui propri spostamenti. Quando l’attenzione degli investigatori si è concentrata su di lui, Ferrarello si sarebbe reso irreperibile.

È stato rintracciato dai carabinieri in un’abitazione abbandonata nelle campagne di Calascibetta, in provincia di Enna. Portato davanti ai magistrati, avrebbe infine ammesso di essere stato lui a uccidere Barreca.

Il movente: risentimenti sul lavoro e questioni economiche

Secondo quanto riferito da ANSA, il movente sarebbe da ricercare in risentimenti maturati nell’ambito del rapporto lavorativo con l’imprenditore, anche per questioni economiche.

AGI aggiunge un elemento ulteriore: Ferrarello avrebbe riferito di essere stato maltrattato e vessato sul lavoro. Si tratta di un aspetto che dovrà ora essere verificato e ricostruito dagli investigatori, ma che rappresenterebbe il contesto nel quale sarebbe maturato il delitto.

Barreca, 54 anni, era stato trovato senza vita il 1° novembre nella propria azienda agricola in contrada Rolica, nelle campagne di Gangi. Era stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata.

Accanto al corpo era stata trovata la sua Jeep, ancora accesa.

Le indagini e il legame con Ragusa

RagusaOggi aveva seguito il caso fin dalle prime ore anche per il forte legame con il territorio ibleo. Gaetano Alessandro Barreca era infatti il cognato del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, essendo sposato con la sorella del presule.

Nei giorni successivi al delitto gli investigatori avevano battuto diverse piste e concentrato l’attenzione sulla vita privata e professionale dell’imprenditore. I carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana e del Nucleo investigativo del Gruppo di Monreale hanno lavorato con il supporto specialistico del Ris di Messina e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

Le ricerche nelle campagne avevano portato al recupero di armi e altri reperti, mentre gli accertamenti sul cellulare della vittima e sulle telecamere della zona avevano contribuito a ricostruire le ultime ore prima dell’omicidio.

Nei giorni scorsi i funerali

Intanto, nei giorni scorsi, Gangi aveva dato l’ultimo saluto ad Alessandro Barreca.

I funerali si sono svolti nella Chiesa Madre, gremita di familiari, amici e cittadini. Un’intera comunità si era stretta attorno alla famiglia dell’imprenditore, ancora senza conoscere il nome di chi lo aveva ucciso.

Il dolore aveva coinvolto direttamente anche la diocesi di Ragusa. Monsignor Giuseppe La Placa aveva raggiunto la famiglia subito dopo avere appreso della morte del cognato e, proprio per il grave lutto, non aveva preso parte alle celebrazioni del 2 novembre a Ragusa.

Adesso, con il fermo e la confessione, l’inchiesta entra in una fase nuova.

Resta da ricostruire nel dettaglio come sia maturato il delitto, quale sia stata l’esatta dinamica e quale peso abbiano avuto le tensioni sul lavoro e le questioni economiche indicate dagli inquirenti. Ma, dopo giorni di interrogativi e piste investigative, il nome del presunto assassino adesso c’è.

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