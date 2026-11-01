Imprenditore ucciso a Gangi, era il cognato del vescovo di Ragusa La Placa

Il fuoristrada fermo nel buio, con il motore che girava ancora e i fari accesi sulle campagne al confine tra le province di Palermo ed Enna. È la scena che gli investigatori si sono trovati davanti nella notte a Gangi, dove Alessandro Barreca, 53 anni, imprenditore agricolo conosciuto in tutto il territorio, è stato ucciso in un agguato. Una morte violenta che dalle Madonie arriva fino a Ragusa: Barreca era infatti il cognato del vescovo della diocesi iblea, monsignor Giuseppe La Placa.
Il ritrovamento in contrada Rolica
Il corpo è stato trovato intorno alle tre del mattino in contrada Rolica, a breve distanza dalla sua casa di campagna. Barreca era uscito di casa sabato pomeriggio, intorno alle 14, e non era più rientrato: dopo ore senza sue notizie sono stati i familiari a dare l’allarme.
Secondo le prime ricostruzioni, a ucciderlo sarebbero stati colpi di fucile. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Termini Imerese diretta da Angelo Cavallo. Un peso decisivo potrebbero averlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune aziende agricole della zona, già acquisite dagli investigatori, che al momento non escludono alcuna pista.
Il cordoglio della diocesi di Ragusa
La diocesi di Ragusa si è stretta attorno al suo pastore. In una nota ha espresso vicinanza e cordoglio al vescovo La Placa e alla sua famiglia, assicurando la preghiera dell’intera comunità ecclesiale in un momento di profondo dolore. Sacerdoti, religiosi e fedeli si uniscono al lutto che ha colpito la famiglia del vescovo.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.