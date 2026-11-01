Si è conclusa la seconda edizione dell'iniziativa promossa da Despar Sicilia con Lilt Ragusa e Asp Ragusa: prenotate anche quattro ecografie per donne under 30.
Pozzallo, incappucciati devastano aiuole e lampioni: già identificato un 14enne
01 Nov 2026 10:24
Aiuole distrutte, contenitori dei rifiuti danneggiati, lampioni della pubblica illuminazione messi fuori uso e bengala lanciati contro le vetrine di alcune attività commerciali. È il bilancio della tarda serata di ieri a Pozzallo, dove un gruppo di giovanissimi incappucciati ha vandalizzato diverse zone della città.
Il Comune parla di «un fatto grave che non può essere sottovalutato». Alle 22:30 il sindaco Roberto Ammatuna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto. Un quattordicenne italiano residente a Pozzallo è già stato identificato.
Nella mattinata di oggi il primo cittadino ne ha parlato con il Questore e i due hanno deciso di approfondire la delicata vicenda in un incontro dedicato, per evitare che episodi simili si ripetano. Per domani è stato convocato il «Tavolo tecnico permanente per la sicurezza urbana, la legalità e l’inclusione sociale», chiamato a una prima analisi dei fatti.
L’amministrazione sottolinea la necessità di individuare i protagonisti degli episodi e, allo stesso tempo, di capire i motivi e le ragioni di questi comportamenti.
Il Comune richiama anche il confronto con la manifestazione dei giovani dell’altra sera nel Piazzale dei Marinai d’Italia, definita «ordinata e pacifica». Quella di ieri notte, osserva, è «tutt’altra cosa» e rischia di sporcare le giuste proteste dei giovani di tutta Italia, organizzate negli ultimi giorni.
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