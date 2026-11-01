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Pozzallo, incappucciati devastano aiuole e lampioni: già identificato un 14enne

Pozzallo, incappucciati devastano aiuole e lampioni: già identificato un 14enne

01 Nov 2026 10:24
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Aiuole distrutte, contenitori dei rifiuti danneggiati, lampioni della pubblica illuminazione messi fuori uso e bengala lanciati contro le vetrine di alcune attività commerciali. È il bilancio della tarda serata di ieri a Pozzallo, dove un gruppo di giovanissimi incappucciati ha vandalizzato diverse zone della città.

Il Comune parla di «un fatto grave che non può essere sottovalutato». Alle 22:30 il sindaco Roberto Ammatuna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto. Un quattordicenne italiano residente a Pozzallo è già stato identificato.

Nella mattinata di oggi il primo cittadino ne ha parlato con il Questore e i due hanno deciso di approfondire la delicata vicenda in un incontro dedicato, per evitare che episodi simili si ripetano. Per domani è stato convocato il «Tavolo tecnico permanente per la sicurezza urbana, la legalità e l’inclusione sociale», chiamato a una prima analisi dei fatti.

L’amministrazione sottolinea la necessità di individuare i protagonisti degli episodi e, allo stesso tempo, di capire i motivi e le ragioni di questi comportamenti.

Il Comune richiama anche il confronto con la manifestazione dei giovani dell’altra sera nel Piazzale dei Marinai d’Italia, definita «ordinata e pacifica». Quella di ieri notte, osserva, è «tutt’altra cosa» e rischia di sporcare le giuste proteste dei giovani di tutta Italia, organizzate negli ultimi giorni.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.