Pozzallo, incappucciati devastano aiuole e lampioni: già identificato un 14enne

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Aiuole distrutte, contenitori dei rifiuti danneggiati, lampioni della pubblica illuminazione messi fuori uso e bengala lanciati contro le vetrine di alcune attività commerciali. È il bilancio della tarda serata di ieri a Pozzallo, dove un gruppo di giovanissimi incappucciati ha vandalizzato diverse zone della città.

Il Comune parla di «un fatto grave che non può essere sottovalutato». Alle 22:30 il sindaco Roberto Ammatuna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto. Un quattordicenne italiano residente a Pozzallo è già stato identificato.

Nella mattinata di oggi il primo cittadino ne ha parlato con il Questore e i due hanno deciso di approfondire la delicata vicenda in un incontro dedicato, per evitare che episodi simili si ripetano. Per domani è stato convocato il «Tavolo tecnico permanente per la sicurezza urbana, la legalità e l’inclusione sociale», chiamato a una prima analisi dei fatti.

L’amministrazione sottolinea la necessità di individuare i protagonisti degli episodi e, allo stesso tempo, di capire i motivi e le ragioni di questi comportamenti.

Il Comune richiama anche il confronto con la manifestazione dei giovani dell’altra sera nel Piazzale dei Marinai d’Italia, definita «ordinata e pacifica». Quella di ieri notte, osserva, è «tutt’altra cosa» e rischia di sporcare le giuste proteste dei giovani di tutta Italia, organizzate negli ultimi giorni.

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