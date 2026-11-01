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Modica Alta, notte di Halloween tra petardi e disagio: l’appello ai genitori

Modica Alta, notte di Halloween tra petardi e disagio: l’appello ai genitori

01 Nov 2026 10:22
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Una notte di Halloween tutt’altro che tranquilla quella vissuta ieri sera a Modica Alta, dove gruppi di ragazzi si sarebbero resi protagonisti di scorribande e comportamenti incivili, trasformando diversi momenti della serata in una situazione di forte disagio per i residenti.

In alternativa ai tradizionali scherzetti di Halloween, alcuni giovani avrebbero scelto di divertirsi facendo esplodere grossi petardi e creando disturbo alla quiete pubblica. Una situazione che ha richiesto anche l’intervento della Polizia, giunta sul posto per riportare la calma ed evitare che gli episodi potessero degenerare.

Non si tratta, purtroppo, di una problematica nuova per il quartiere. Da tempo, infatti, i residenti segnalano comportamenti poco rispettosi degli spazi pubblici e della tranquillità altrui: motorini particolarmente rumorosi, residui di cibo e bottiglie abbandonati per strada, oltre a ragazzi che sfrecciano a bordo di biciclette e monopattini, spesso senza prestare attenzione ai pedoni.

Ieri sera, però, a tutto questo si sono aggiunte le esplosioni di petardi, facendo crescere ulteriormente la preoccupazione e l’esasperazione tra gli abitanti della zona.

Alcuni video degli episodi sono stati pubblicati anche sui social network, raccogliendo numerosi commenti e reazioni da parte degli utenti.

Da qui l’appello rivolto soprattutto ai genitori: prestare maggiore attenzione ai comportamenti dei propri figli minorenni e vigilare su come trascorrono le serate fuori casa. Il divertimento, ricordano i residenti, non può trasformarsi in un problema per un intero quartiere né compromettere il diritto degli altri cittadini a vivere serenamente.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.