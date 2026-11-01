Si è conclusa la seconda edizione dell'iniziativa promossa da Despar Sicilia con Lilt Ragusa e Asp Ragusa: prenotate anche quattro ecografie per donne under 30.
Modica Alta, notte di Halloween tra petardi e disagio: l’appello ai genitori
01 Nov 2026 10:22
Una notte di Halloween tutt’altro che tranquilla quella vissuta ieri sera a Modica Alta, dove gruppi di ragazzi si sarebbero resi protagonisti di scorribande e comportamenti incivili, trasformando diversi momenti della serata in una situazione di forte disagio per i residenti.
In alternativa ai tradizionali scherzetti di Halloween, alcuni giovani avrebbero scelto di divertirsi facendo esplodere grossi petardi e creando disturbo alla quiete pubblica. Una situazione che ha richiesto anche l’intervento della Polizia, giunta sul posto per riportare la calma ed evitare che gli episodi potessero degenerare.
Non si tratta, purtroppo, di una problematica nuova per il quartiere. Da tempo, infatti, i residenti segnalano comportamenti poco rispettosi degli spazi pubblici e della tranquillità altrui: motorini particolarmente rumorosi, residui di cibo e bottiglie abbandonati per strada, oltre a ragazzi che sfrecciano a bordo di biciclette e monopattini, spesso senza prestare attenzione ai pedoni.
Ieri sera, però, a tutto questo si sono aggiunte le esplosioni di petardi, facendo crescere ulteriormente la preoccupazione e l’esasperazione tra gli abitanti della zona.
Alcuni video degli episodi sono stati pubblicati anche sui social network, raccogliendo numerosi commenti e reazioni da parte degli utenti.
Da qui l’appello rivolto soprattutto ai genitori: prestare maggiore attenzione ai comportamenti dei propri figli minorenni e vigilare su come trascorrono le serate fuori casa. Il divertimento, ricordano i residenti, non può trasformarsi in un problema per un intero quartiere né compromettere il diritto degli altri cittadini a vivere serenamente.
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