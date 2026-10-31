Violenza, stalking e soggetti pericolosi: 40 misure di prevenzione in provincia di Ragusa

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Quaranta provvedimenti di prevenzione adottati nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. È il bilancio dell’attività intensificata dalla Polizia di Stato di Ragusa nell’ambito del contrasto all’illegalità diffusa e della prevenzione dei reati sul territorio provinciale.

Le misure sono state disposte dal Questore della provincia di Ragusa al termine di un’attività di analisi e controllo svolta dagli uffici della Questura, in collaborazione con i Commissariati distaccati e con le altre forze di polizia.

Nel dettaglio, sono stati emessi quattro ammonimenti per violenza domestica, un ammonimento per stalking, 19 avvisi orali, 13 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno in diversi Comuni della provincia e tre D.AC.UR.

Si tratta di strumenti di prevenzione che consentono all’autorità di intervenire anche prima che determinate condotte possano sfociare in episodi più gravi o reiterati.

Particolare attenzione viene riservata ai fenomeni legati alla violenza di genere, ai reati predatori, alle truffe ai danni delle persone più vulnerabili e, più in generale, a quelle situazioni considerate potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica.

Tra i provvedimenti adottati figurano anche tre D.AC.UR., misure che vietano l’accesso a determinate aree urbane a soggetti responsabili di comportamenti molesti o pericolosi. Il divieto può riguardare, ad esempio, zone particolarmente frequentate come piazze, stazioni o aree monumentali.

L’obiettivo dell’attività di prevenzione è quello di intervenire in maniera tempestiva sui comportamenti ritenuti a rischio, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge per limitare la possibilità che determinate condotte vengano ripetute.

L’azione della Questura prosegue quindi su tutto il territorio provinciale con controlli e attività mirate, sia sul fronte della sicurezza urbana sia su quello della tutela delle persone maggiormente esposte a situazioni di violenza o vulnerabilità.

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