Halloween con il maltempo in Sicilia, arrivano freddo e temporali: temperature giù di 4 gradi

Halloween e Ognissanti con il maltempo in Sicilia. Il fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre sarà segnato da un brusco calo delle temperature, piogge, temporali e forti raffiche di vento. Un cambiamento che interesserà anche la provincia di Ragusa, dove sono attese condizioni di instabilità e un clima decisamente più freddo rispetto ai giorni precedenti.
Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, una particolare configurazione atmosferica favorirà l’arrivo nel Mediterraneo di correnti fredde provenienti dalla Finlandia e dalla Russia occidentale. L’aria artico-continentale determinerà una diminuzione delle temperature su gran parte dell’Italia, con valori che entro domenica potranno scendere anche di 3-4 gradi sotto le medie stagionali.
Sabato 31 ottobre, giorno di Halloween, i primi rovesci interesseranno il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, Sicilia compresa. Le precipitazioni saranno generalmente moderate, con accumuli previsti tra 5 e 15 millimetri nell’arco della giornata.
Il peggioramento più significativo è atteso domenica 1° novembre, festa di Ognissanti, quando l’ingresso di ulteriori masse d’aria fredda favorirà lo sviluppo di temporali anche intensi. Tra le regioni coinvolte figurano Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e buona parte del versante adriatico. Localmente potranno cadere fino a 50-60 millimetri di pioggia in poche ore, soprattutto sulle aree maggiormente esposte del Basso Tirreno e dell’Adriatico.
A preoccupare sarà anche il vento. Sono previste raffiche di Grecale e Tramontana fino a 50-60 chilometri orari, con mari molto mossi o localmente agitati. Le onde potranno raggiungere i 2,5 metri, con punte fino a 3 metri al largo. Condizioni che richiederanno particolare prudenza lungo le coste siciliane, compreso il litorale ibleo. L’instabilità potrebbe accompagnare la Sicilia anche nei primi giorni della prossima settimana, prima di un graduale miglioramento atteso da mercoledì. Per conoscere eventuali livelli di allerta e criticità sul territorio sarà necessario consultare i bollettini ufficiali della Protezione Civile regionale.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]