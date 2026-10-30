Mercatino di Comiso, l’area da 830mila euro divide gli ambulanti

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Monta la protesta degli ambulanti a Comiso. Molti non condividono il previsto spostamento del mercatino settimanale dalla zona attuale di via Cechov all’area antistante il mercato ortofrutticolo, dove si sta realizzando l’area attrezzata che dovrebbe ospitare in futuro il mercatino settimanale.

Troppi i problemi nella zona di via Cechov: durante le ore in cui si svolge il mercatino (il mattino di venerdì dalle 6,30 alle 13) la zona rimane inaccessibile per i mezzi di emergenza (ambulanze, vigili del fuoco, forze di Polizia, Protezione civile). In più, i residenti non possono usufruire degli accessi ai garage e sono costretti a parcheggiare le vetture nelle vie adiacenti o a svegliarsi all’alba prima che le bancarelle ostruiscano il passaggio.

Lo spostamento del mercatino settimanale viene richiesto da tempo. Ma se in passato erano i residenti a protestare e gli ambulanti si erano detti disponibili allo spostamento, anzi auspicavano un’area con maggiori parcheggi e servizi, ora la situazione è drasticamente cambiata. Molti tra gli ambulanti temono che la nuova sede individuata dal Comune (l’area antistante il mercato ortofrutticolo) sia troppo distante dall’abitato e possa scoraggiare chi si reca al mercatino a piedi, soprattutto anziani o donne immigrate.

A raccogliere le loro voci sono il consigliere comunale Gaetano Gaglio e il Movimento 5 Stelle. Un’assemblea è in programma venerdì mattina nell’area antistante via Cechov. Anche Confcommercio dovrebbe avviare una riflessione: un’assemblea degli ambulanti dovrebbe tenersi nei prossimi giorni.

Ma la protesta rischia di arrivare troppo tardi. Stranamente nessuna voce si era levata negli anni precedenti, quando il progetto era ancora nella fase iniziale. I lavori per la realizzazione dell’area attrezzata del nuovo mercatino settimanale, adiacente a via Gesualdo Bufalino, sono iniziati prima dell’estate e dovrebbero concludersi nella prossima primavera. Per questo progetto il Comune ha attinto a un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti. I lavori, per un importo di 830.000 euro, sono stati appaltati all’impresa G.C. Costruzioni srl di Mussomeli, che ha presentato un’offerta con un ribasso del 34 per cento. L’area del nuovo mercatino, con servizi e con un’ampia zona parcheggi, dovrebbe essere completata nella prossima primavera.

I pareri sono tanti e sono diversi. Sarà difficile fare sintesi e raccogliere le opinioni di tutti. Che cosa accadrà? Gaetano Gaglio e altri potrebbero proporre delle soluzioni alternative. E la nuova area del mercatino settimanale rimarrebbe inutilizzata. O destinata ad altri usi.

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