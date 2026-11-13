Pozzallo, cocaina in auto e in casa con oltre 2mila euro: arrestata una 26enne

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Tre dosi di cocaina nascoste sotto il tappetino dell’auto, altre 32 sul mobile del salotto insieme a un pezzo della stessa sostanza ancora da tagliare, un bilancino di precisione e oltre 2mila euro in contanti. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato a Pozzallo una giovane di 26 anni, gravemente indiziata di detenzione di droga ai fini di spaccio.

La ragazza è stata fermata durante un servizio antidroga in una zona periferica della città, vicino al cimitero comunale. Alla guida della sua auto, secondo quanto riferiscono i militari, appariva agitata e insofferente: un atteggiamento che ha spinto l’Aliquota radiomobile a un controllo accurato del mezzo, dove sono saltate fuori tre dosi di cocaina già confezionate, nascoste sotto il tappetino dei sedili posteriori.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione. Nel salotto, sul mobile principale, i carabinieri hanno trovato quella che descrivono come una vera e propria «centrale» di spaccio: altre 32 dosi, il pezzo di cocaina, il bilancino e le banconote di medio taglio. Per gli investigatori il denaro sarebbe il frutto dello spaccio, perché la 26enne, che non lavora, non ne ha saputo giustificare la provenienza. In tutto sono stati sequestrati circa 100 grammi di cocaina, il materiale per il confezionamento e i soldi.

Arrestata in flagranza, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Ragusa la giovane è ai domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse dovranno essere verificate nel contraddittorio tra le parti.

Nella stessa giornata i carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno notificato a un 55enne del posto un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Ragusa: l’uomo, accompagnato nel carcere di Ragusa, dovrà scontare sei mesi di reclusione per fatti risalenti al 2012.

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