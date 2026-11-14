Vittoria, scarpe Nike e Adidas false alla Fiera Emaia: il venditore scappa

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Numerose paia di scarpe sportive con marchi di note griffe, tra cui Nike e Adidas, sono state sequestrate dalla Polizia Municipale di Vittoria durante i controlli alla Fiera d’Autunno nell’area Emaia.

L’intervento è stato effettuato dalla Squadra Vigilanza Attività Produttive della Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile, nell’ambito delle attività predisposte per contrastare il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti durante la manifestazione.

Secondo quanto riferito dal Comune di Vittoria, gli agenti avrebbero individuato un uomo intento a vendere la merce, esposta su un banchetto metallico. Alla vista della Polizia Municipale il venditore si sarebbe dato alla fuga, abbandonando le scarpe e riuscendo a far perdere le proprie tracce tra i numerosi visitatori presenti nell’area fieristica.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro dei prodotti, ritenuti presumibilmente contraffatti, e agli accertamenti previsti dalla normativa.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato contestate in relazione alla commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti.

L’operazione è stata coordinata dal comandante della Polizia Municipale di Vittoria, Alessandro Basile, e rientra in un’attività di controllo più ampia svolta durante la Fiera Emaia d’Autunno.

Le verifiche, infatti, non si sono limitate alla merce contraffatta. La Polizia Municipale ha controllato anche l’eventuale presenza di altri operatori commerciali abusivi e di persone impegnate in attività di vendita non conformi alle disposizioni previste. Nell’ambito degli stessi servizi sono state avviate ulteriori procedure di identificazione e verbalizzazione nei confronti di alcuni soggetti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla prevenzione di episodi di microcriminalità, considerata la forte affluenza registrata nell’area fieristica.

Parallelamente sono proseguiti i servizi per la gestione della viabilità. La presenza di numerosi visitatori ha infatti determinato flussi di traffico particolarmente intensi e la Polizia Municipale ha disposto interventi per agevolare la circolazione e l’accesso all’area Emaia.

L’obiettivo dei controlli, sottolinea il Comune, resta quello di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, tutelando la legalità, la sicurezza dei visitatori e la concorrenza tra gli operatori commerciali.

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