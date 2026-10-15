Aeroporto di Comiso, stop ai voli per Venezia, Napoli, Pisa e Malta. Le nuove rotte slittano di alcune settimane

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Slitta di qualche settimana l’avvio dei voli per Venezia, Napoli Pisa e Malta dall’aeroporto di Comiso.

La compagnia Aeroitalia, che si è aggiudicata il bando della Regione siciliana, potrà operare questi voli per un anno. Si sarebbe iniziato con la stagione invernale, la cosiddetta “winter” per proseguire con la “Summer” poi fino a ottobre 2027.

Purtroppo l’avvio dei voli subirà uno slittamento.

La regione siciliana – e nella fattispecie l’assessore Alessandro Aricò – non ha ancora firmato le autorizzazioni necessarie. Pare che ciò sia dovuto alla mancanza di alcuni documenti da parte dell’Enac. Non ci sarebbero problemi, né ostacoli, solo uno slittamento dei tempi che però costringe la compagnia aerea, guidata da Gaetano Intrieri, a fare slittare i tempi. “Ci ha fermato il ritardo di alcune autorizzazioni – ha spiegato l’AD Intrieri – partitremo in ritardo rispetto quando previsto, appena la Regione avrà dato il via libera”.

Ovviamente per i passeggeri non è ancora possibile acquistare i biglietti proprio perché la data di avvio dei voli è a tutt’oggi imprecisata. E questo ha causato delusione e incertezza, ma anche imbarazzo da parte delle agenzie di viaggio.

Anche il volo per Pisa, che è stato operato fino a oggi nell’ambito della programmazione dell’estate potrebbe essere interrotto.

I quattro voli (tre nazionali e uno estero per Malta) erano stati annunciati a fine estate e più volte, a più riprese, vari esponenti politici erano intervenuti sull’argomento.

Nessuna notizia ufficiale e nessun commento, invece, per l’inatteso stop, o meglio per lo slittamento dei voli. L’avvio delle nuove quattro rotte (con cadenza bisettimanale) è stata confermata, ma non si conoscono ancora i tempi dell’avvio dei voli.

Per il periodo natalizio, invece, Aeroitalia opererà alcune rotte aggiuntive per Torino e per Bologna. Era già avvenuto lo scorso anno e i risultati erano stati positivi.

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