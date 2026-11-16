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Ragusa mette 97.500 euro per la sua laurea in Management dell’Università di Catania
16 Nov 2026 15:25
Tenere un corso di laurea in città ha un prezzo, e il Comune di Ragusa lo mette nero su bianco. Per il corso triennale in Management delle imprese per l’economia sostenibile dell’Università di Catania, con sede a Ragusa, Palazzo dell’Aquila ha impegnato 97.500 euro: è la prima rata dell’anno accademico 2026/2027.
La spesa è contenuta in una determina del Settore Servizi generali, Organi istituzionali e Coesione sociale, la numero 578 dell’11 novembre, pubblicata all’albo pretorio il 13 novembre con il numero di registro generale 6452. I soldi servono a coprire le spese di funzionamento del corso nella sede ragusana.
L’accordo del 2022 e le due rate
Tutto nasce da un accordo firmato il 3 maggio 2022 dal sindaco con l’Università di Catania e la Banca Agricola Popolare di Ragusa. Le tre parti si sono impegnate a collaborare per far nascere e funzionare a Ragusa la laurea triennale in classe L-18, quella delle scienze dell’economia e della gestione aziendale.
È l’articolo 6 di quell’accordo a fissare il conto per il Comune. Per l’anno accademico 2026/2027 la quota complessiva è di 195 mila euro, divisa in due rate uguali da 97.500 euro: la prima con scadenza il 30 settembre, la seconda il 30 aprile. Quella impegnata ora è dunque la rata di settembre.
Il passaggio, tuttavia, non è ancora il pagamento vero e proprio. La determina prenota la somma sul bilancio 2026, al capitolo 1615.1, e rinvia a un atto successivo la liquidazione in favore dell’ateneo catanese. Il parere di regolarità contabile, con l’attestazione della copertura finanziaria, porta la data del 13 novembre.
Una città che punta sull’università
La laurea in Management non è l’unica partita universitaria aperta in città. In estate avevamo raccontato come Ragusa si prepara a una nuova stagione universitaria, con Medicina della Kore e altri corsi in arrivo. A settembre, invece, era stata lanciata la proposta di un polo universitario attorno all’ex Ospedale Civile.
Resta da capire quanto rende questo investimento. L’atto, infatti, non dice quanti studenti frequentano il corso né quale sia il contributo degli altri firmatari dell’accordo: sono le risposte che possono dire se quei 195 mila euro l’anno sono ben spesi.
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