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Ragusa mette 97.500 euro per la sua laurea in Management dell’Università di Catania

Ragusa mette 97.500 euro per la sua laurea in Management dell’Università di Catania

16 Nov 2026 15:25
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Tenere un corso di laurea in città ha un prezzo, e il Comune di Ragusa lo mette nero su bianco. Per il corso triennale in Management delle imprese per l’economia sostenibile dell’Università di Catania, con sede a Ragusa, Palazzo dell’Aquila ha impegnato 97.500 euro: è la prima rata dell’anno accademico 2026/2027.

La spesa è contenuta in una determina del Settore Servizi generali, Organi istituzionali e Coesione sociale, la numero 578 dell’11 novembre, pubblicata all’albo pretorio il 13 novembre con il numero di registro generale 6452. I soldi servono a coprire le spese di funzionamento del corso nella sede ragusana.

L’accordo del 2022 e le due rate

Tutto nasce da un accordo firmato il 3 maggio 2022 dal sindaco con l’Università di Catania e la Banca Agricola Popolare di Ragusa. Le tre parti si sono impegnate a collaborare per far nascere e funzionare a Ragusa la laurea triennale in classe L-18, quella delle scienze dell’economia e della gestione aziendale.

È l’articolo 6 di quell’accordo a fissare il conto per il Comune. Per l’anno accademico 2026/2027 la quota complessiva è di 195 mila euro, divisa in due rate uguali da 97.500 euro: la prima con scadenza il 30 settembre, la seconda il 30 aprile. Quella impegnata ora è dunque la rata di settembre.

Il passaggio, tuttavia, non è ancora il pagamento vero e proprio. La determina prenota la somma sul bilancio 2026, al capitolo 1615.1, e rinvia a un atto successivo la liquidazione in favore dell’ateneo catanese. Il parere di regolarità contabile, con l’attestazione della copertura finanziaria, porta la data del 13 novembre.

Una città che punta sull’università

La laurea in Management non è l’unica partita universitaria aperta in città. In estate avevamo raccontato come Ragusa si prepara a una nuova stagione universitaria, con Medicina della Kore e altri corsi in arrivo. A settembre, invece, era stata lanciata la proposta di un polo universitario attorno all’ex Ospedale Civile.

Resta da capire quanto rende questo investimento. L’atto, infatti, non dice quanti studenti frequentano il corso né quale sia il contributo degli altri firmatari dell’accordo: sono le risposte che possono dire se quei 195 mila euro l’anno sono ben spesi.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni