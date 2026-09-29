La proposta: attorno all’ex Ospedale Civile di Ragusa un vero e proprio polo universitario

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L’arrivo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Kore a Ragusa può diventare molto più di un ampliamento dell’offerta formativa. Per il consigliere comunale del MpA Gaetano Mauro rappresenta l’occasione per costruire, attorno all’ex Ospedale Civile, un vero polo universitario capace di integrare didattica, servizi, residenze e rapporto con il sistema sanitario provinciale.

“L’accreditamento è una notizia importante, ma adesso bisogna trasformare questo risultato in un progetto concreto per la città”, afferma Mauro. Per l’anno accademico in corso l’Asp di Ragusa ha già messo a disposizione alcuni locali, mentre per il prossimo anno la prospettiva è quella di adeguare l’ex Ospedale Civile e farne il fulcro stabile delle attività universitarie.

Secondo Mauro, il progetto deve andare oltre la semplice disponibilità di aule. “Medicina non deve essere soltanto un corso di laurea ospitato in alcuni locali, ma il punto di partenza per costruire un vero polo universitario nel cuore di Ragusa, con servizi, studentati e collegamenti adeguati”.

Una presenza universitaria stabile potrebbe avere ricadute importanti anche sul centro storico, generando nuova domanda di alloggi, ristorazione, commercio e servizi. In questa prospettiva, il fermento attorno alla realizzazione di studentati e nuove residenze viene considerato un segnale positivo, che deve però essere accompagnato da una programmazione pubblica tempestiva.

“Un centro storico vive se viene abitato ogni giorno”, conclude Mauro. “Se sapremo organizzare bene questo percorso, l’arrivo della Kore potrà diventare un investimento strutturale sul futuro di Ragusa e l’ex Ospedale Civile il cuore di una nuova stagione universitaria”.

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