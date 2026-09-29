Gli agenti di viaggio chiedono il rilancio di Comiso: «Deve diventare un polo strategico»

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Ogni volta che l’Etna chiude Fontanarossa, torna la stessa domanda: perché l’aeroporto di Comiso non diventa lo scalo di riserva stabile della Sicilia orientale? Dopo i giorni di stop appena trascorsi, a rilanciarla è l’Aiav, l’Associazione italiana agenti di viaggio aderente a Cna Turismo e Commercio, che riunisce oltre 2.300 agenzie. Chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di investire sullo scalo ibleo e di dargli un ruolo strutturale, non solo quello di pista d’emergenza. Il presidente nazionale Fulvio Avataneo si unisce all’appello già lanciato dal presidente di Cna Sicilia, Filippo Scivoli. Secondo l’associazione, Comiso servirebbe a due flussi: i siciliani che partono e i turisti che arrivano. Diventerebbe così una leva di sviluppo per il Ragusano e per tutto il sud-est.

Aeroporto di Comiso: accessibilità e regole

La proposta ha anche un secondo fronte. L’Aiav accoglie con favore il disegno di legge di riforma del turismo approvato dalla Giunta regionale, e in particolare la stretta contro l’abusivismo. Tra le misure c’è una Consulta regionale antiabusivismo, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine. Il delegato regionale Aiav, Davide Cannata, si dice pronto a collaborare con la Giunta e con l’Ars nel percorso della legge. L’associazione mette a disposizione il suo sportello antiabusivismo, attivo dal 2019.

La partita di Comiso

In questi giorni lo scalo ibleo ha accolto i voli dirottati e i collegamenti di Aeroitalia per Roma. Resta però aperta la questione di fondo: senza investimenti e senza una scelta politica chiara, Comiso continuerà a essere ricordato solo quando l’Etna si risveglia.

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