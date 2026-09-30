Tre candidati alla carica di primo cittadino a Pozzallo: si delinea il quadro di una campagna elettorale a più voci

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Il dopo Roberto Ammatuna, il cui mandato a sindaco scadrà nella primavera del 2027, passa per una vivace campagna elettorale che porterà all’elezione del nuovo primo cittadino dell’unico Comune ibleo con affaccio sul mare e con economia legata alle attività marinaresche e turistiche. Al momento la scelta offre sul piatto tre candidati: Pino Asta, Quintilia Celestre ed Uccio Agosta.

Il primo, Pino Asta, ha ufficializzato la sua candidatura alla massima carica amministrativa già nel mese di giugno del 2025: a suo sostegno dovrebbero esserci tre liste civiche che fanno riferimento ad un folto gruppo di afficionados sia di Pino Asta che del futuro amministrativo della città sofferente per problemi finanziari e di organico con il personale dell’ente ridotto al lumicino.

L’altro candidato sindaco è Uccio Agosta consigliere comunale ed ex assessore con Roberto Ammatuna: uomo di Italia Viva di Matteo Renzi e della coordinatrice provinciale Marianna Buscema, al suo fianco dovrebbe avere anche il movimento “Più Uno” del fondatore Enrico Maria Ruffino che, per il prossimo 10 ottobre a Roma, ne annuncia la trasformazione in soggetto politico; con lui, con Uccio Agosta, anche due liste civiche e l’intenzione di guardare al Partito Democratico per costruire una forte coalizione di centrosinistra.

La terza candidatura riguarda Quintilia Celestre, attuale presidente del Consiglio comunale: la sua discesa in campo era attesa da tempo vista l’esperienza politica maturata al fianco dell’attuale primo cittadino e nella civica assise. Una conoscenza diretta della macchina burocratica e delle condizioni finanziarie dell’ente la portano sul campo conscia di un bel fardello da caricarsi sulle spalle. A suo sostegno dovrebbero esserci tre liste civiche ma non si esclude che proprio a lei guardano i partiti di centrodestra, da Forza Italia a Fratelli d’Italia alla Democrazia Cristiana, che ad oggi non si sono pronunciati su una eventuale partecipazione compatta ed unitaria alle amministrative di primavera o se scelgono altre vie.

Altre vie che, come si è visto su Ispica nello scorso mese di giugno, sono state perdenti. Ai tre candidati di cui tanto si parla se ne potrebbero comunque aggiungere altri. Al momento non c’è traccia anche se si ipotizza che Raffaele Monte, attuale assessore della giunta Ammatuna con delega al bilancio, alle politiche del mare, alla polizia locale ed al turismo e spettacolo, potrebbe essere uno di questi.

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