Nonni tecnologici, a Modica parte la svolta: lezioni contro truffe, solitudine e paura del digitale

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un progetto finanziato dalla Regione Sicilia, 20 mila euro messi a disposizione dal Fondo per le Politiche della famiglia della Consiglio dei Ministri, permetterà a Modica di creare dei laboratori indirizzati agli over 65, che avranno la possibilità di imparare ad utilizzare il web in modo responsabile e ad accedere in autonomia ai servizi online, dalla prenotazione dei servizi gestiti dalle pubbliche amministrazioni (come ad esempio un controllo medico), alla gestione di mail e social media, dall’acquisto della spesa o una chiacchierata via Zoom, Meet e Skype con un parente lontano, al controllo on line delle proprie finanze. Privacy, oltre alla sicurezza on line saranno oggetto di approfondimenti per la prevenzione delle truffe digitali.

Il progetto che si chiama “Wifi generazionale: dove il digitale incontra l’esperienza”, è stato presentato stamane a Modica a Palazzo San Domenico, dalla sindaca Maria Monisteri Caschetto, affiancata dall’assessora Concetta Spadaro, dalla presidente del Consiglio Mariacristina Minardo, e da Paolo Santoro, presidente di ‘Nonsi’ – Nonni Smart Italia, associazione capofila di progetto in partenariato con il Comune di Modica, le presidenti delle associazioni di volontariato Vosdi (Volontari operatori servizi di inclusione), Arianna Perentin e della società cooperativa sociale “Turi Apara” di Modica, Rosaria Gulino.

Dodici mesi la durata del progetto; a Modica 11.779 sono i cittadini di età pari o superiore ai 65 anni su 63.514 residenti. Un 22% della popolazione su cui si riflette anche per “i rischi legati – ha spiegato il presidente di ‘Nonsi’ Santoro – alla fragilità cognitiva e relazionale come truffe, disinformazione, ludopatie ed esclusione digitale e un generale senso di emarginazione”. La sindaca Monisteri, ha sottolineato “l’intensa attività dei quattro centri anziani operativi a Modica” a cui si aggiunge “l’acquisizione di competenze digitali consentirà un autentico salto di qualità nell’attività di inclusione delle persone anziane”, mentre la presidente del Consiglio comunale Minardo ha rilevato l’importanza di “stabilire un confronto tra le nuove generazioni e le persone anziane, che consente di trasmettere valori e competenze e di mettere in relazione strati sempre più ampi della popolazione”. “Così si costruisce un ponte che permette di sviluppare spazi di saggezza nel rapporto tra anziani e giovani, adolescenti, utili a costruire una città a misura d’uomo”, le parole dell’assessora alle Politiche educative e sociali Concetta Spadaro.

© Riproduzione riservata