Comiso, il dolore della scuola per la scomparsa della maestra Enza Forti: “Il tuo sorriso continuerà a vivere nel cuore dei bambini”

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Un dolore che lascia senza parole ha colpito la comunità scolastica dell’Istituto Luigi Pirandello di Comiso. È venuta a mancare Enza Forti, docente della scuola primaria, ricordata da colleghi, famiglie e alunni per la sua sensibilità, la sua gentilezza e la profonda dedizione con cui ha svolto il proprio lavoro.

A esprimere il cordoglio dell’intera comunità scolastica è stata la dirigente scolastica, professoressa Francesca Lauria, che ha voluto ricordare una docente capace di lasciare «un segno autentico e profondo nella vita della nostra scuola».

Enza Forti ha dedicato la sua carriera ai bambini, accompagnandoli nel loro percorso di crescita con passione e professionalità. Un insegnamento fatto non soltanto di competenze, ma soprattutto di attenzione, sensibilità e cura. Qualità che, nel tempo, le hanno permesso di entrare nel cuore di tanti suoi alunni.

«Una presenza discreta, mite e gentile», viene ricordata dalla scuola, una persona capace di farsi apprezzare senza mai cercare il centro dell’attenzione. E soprattutto quel sorriso, sempre presente, con cui accoglieva colleghi, bambini e famiglie e che oggi rappresenta forse il tratto più vivo del suo ricordo.

Un ricordo che nelle ore successive alla notizia della scomparsa si è riversato anche sui social, attraverso le parole commosse di tanti genitori.

«Oggi i tuoi ex alunni piangevano tutti. Non abbiamo fatto lezione e abbiamo parlato di te, di tutto quello che generosamente e con tanto amore hai lasciato in ognuno di loro», scrive una mamma. «E per questo resterai sempre viva. In ognuno di loro».

Un’altra testimonianza racconta il legame speciale costruito dalla maestra con i suoi piccoli alunni: «Grazie Maestra Enza per quello che hai donato ai nostri bimbi, eri buona e gentile. Mia figlia mi dice che non dimenticherà mai il tuo sorriso, ed è così che tutti noi vogliamo ricordarti».

E ancora: “Meravigliosa e indimenticabile la nostra cara e dolce maestra”, mentre un altro messaggio la definisce semplicemente “una persona speciale”, sottolineando il dolore per una perdita arrivata troppo presto.

Parole diverse, ma unite dallo stesso sentimento: la gratitudine per una maestra che ha saputo lasciare qualcosa di sé nelle persone che ha incontrato. In questo momento di grande tristezza, la comunità dell’Istituto Luigi Pirandello si stringe alla famiglia di Enza Forti e ne custodisce il ricordo con affetto e riconoscenza.

“Ciao Enza. Il tuo sorriso, la tua gentilezza e il bene che hai seminato continueranno a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarti”.

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