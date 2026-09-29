Aeroporto Catania, riaperto ieri sera e richiuso stamattina: stop ai voli per la cenere vulcanica

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È durata solo poche ore la riapertura dell’aeroporto di Catania. Dopo il via libera arrivato a sorpresa nella serata di ieri, questa mattina lo scalo torna nuovamente a fermarsi a causa della presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

La società di gestione SAC ha comunicato la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3, in considerazione dell’emissione di cenere vulcanica e dell’attuale direzione dei venti prevalenti.

Di conseguenza, sono state sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle ore 15 di oggi, 29 settembre.

Una nuova interruzione che arriva dunque a poche ore dalla riapertura dello scalo. Ieri sera l’aeroporto era tornato operativo, ma durante la notte le condizioni sono nuovamente cambiate, rendendo necessario il provvedimento adottato questa mattina.

La situazione resta in evoluzione e sarà nuovamente valutata nelle prossime ore. L’operatività dello scalo dipenderà dall’evoluzione della presenza di cenere vulcanica in atmosfera e dalla direzione dei venti.

SAC invita i passeggeri a verificare con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, alla luce dei possibili ritardi, cancellazioni o ulteriori modifiche alla programmazione.

Seguiranno nuovi aggiornamenti nel corso della giornata.

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