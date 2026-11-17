Aeroporto di Comiso, vendita della Sac contestata: dubbi sui poteri del commissario

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Va avanti, verso le fasi successive della selezione, la procedura per cedere la maggioranza della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. E va avanti nonostante gli esposti alle autorità giudiziarie e contabili, una petizione europea e le richieste di trasparenza su cui, viene contestato, non sono arrivate risposte soddisfacenti. Sul tavolo restano le domande sulla valutazione economica della società, sugli investimenti pubblici e sulle garanzie per il futuro degli scali, compreso quello ibleo, al centro della privatizzazione della Sac.

Il nodo dei poteri del commissario

Al centro delle contestazioni c’è la legittimazione del commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, a concorrere alla cessione della partecipazione di maggioranza in Sac. Il richiamo è all’articolo 10 del decreto legislativo 175 del 2016, secondo cui la mancanza o l’invalidità della deliberazione necessaria rende inefficace l’alienazione di una partecipazione pubblica: una questione giuridica che, secondo chi la solleva, potrebbe incidere sulla validità dell’intera operazione. Se la procedura proseguirà, i potenziali acquirenti saranno informati formalmente delle contestazioni, perché possano valutare i rischi giuridici della cessione.

Nell’elenco delle criticità ci sono anche la gestione delle emergenze dell’Etna, i disagi per passeggeri e imprese e le carenze nei collegamenti, che rischiano di pesare anche sul valore della società. Viene denunciata inoltre la mancata partecipazione, secondo quanto riportato dalla stampa, dei vertici Sac e del commissario Belcuore a tre sedute della commissione consiliare speciale sull’aeroporto di Catania.

La richiesta: sospendere la privatizzazione

Le richieste sono l’immediata sospensione della privatizzazione, il pieno accesso agli atti, la verifica dei poteri commissariali e della validità delle deliberazioni, una valutazione indipendente della congruità economica della cessione e l’avvio di un confronto istituzionale sulla realizzazione di un nuovo scalo internazionale, con capacità fino a 25 milioni di passeggeri, per garantire il diritto alla mobilità dei siciliani. Un appello è rivolto al presidente della Regione, Renato Schifani, perché intervenga subito.

Chi ha sollevato il caso

A sollevare le contestazioni sono Socialdemocrazia SD, il movimento MEC e i comitati VUSSIA e Cassutta, che già nei mesi scorsi avevano presentato un esposto alla Corte dei conti e alle Procure. «Abbiamo investito della vicenda le Procure e la Corte dei conti, interessato le istituzioni europee e formalmente sollecitato la Regione Siciliana – dichiarano Claudio Melchiorre, presidente del MEC e dei comitati, e Vicky Amendolia, vice segretario nazionale vicario di Socialdemocrazia SD –. Eppure, mentre queste questioni rimangono aperte, la procedura prosegue verso le successive fasi della selezione, senza che siano state fornite risposte soddisfacenti».

«Non è soltanto una questione politica – spiega Amendolia –. Occorre verificare se il commissario straordinario avesse effettivamente il potere di concorrere a una decisione tanto rilevante e potenzialmente irreversibile. Potrebbero emergere profili di illegittimità amministrativa, responsabilità erariali e, ove ne ricorrano i presupposti, anche fatti penalmente rilevanti. Non anticipiamo giudizi riservati alla magistratura, ma troviamo sconcertante che, anziché chiarire ogni dubbio, si continui a premere sull’acceleratore».

«Il patrimonio pubblico appartiene alla collettività e chi lo amministra è tenuto a rispondere delle proprie decisioni – aggiunge Melchiorre –. Chiediamo al presidente della Regione Renato Schifani di intervenire immediatamente, affinché siano chiariti i poteri del commissario e sia garantita la piena legittimità dell’operazione». «La privatizzazione non è un destino inevitabile – concludono le organizzazioni –. Il silenzio delle istituzioni non può trasformarla in un fatto compiuto».

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