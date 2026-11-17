Chiaramonte Gulfi, sì al bilancio riequilibrato: uscita dal dissesto in anticipo

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Il Comune di Chiaramonte Gulfi esce dal dissesto. In largo anticipo rispetto ai cinque anni previsti dalla legge, il Consiglio comunale ha approvato ieri sera l’“ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

Il consesso ha votato all’unanimità l’atto proposto dalla Giunta Cutello, con i voti dei dieci consiglieri presenti, tra cui due consiglieri di minoranza, Samuele Cultrera e Simona Riggio. Altri due consiglieri di opposizione, Gaetano Iacono di Fratelli d’Italia e Federico Chinnici, hanno invece abbandonato polemicamente l’aula. Iacono ha contestato gli atti proposti dalla Giunta. In precedenza era stato votato il documento di programmazione economica e finanziaria, anche in questo caso con dieci voti favorevoli. Chinnici e Iacono hanno votato no.

In aula, a proporre i documenti finanziari è stata la dirigente del settore Ausilia Guccione. Il sindaco Mario Cutello ha spiegato nel dettaglio il lavoro svolto nei tre anni.

Ora il bilancio stabilmente riequilibrato dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Interno (Dipartimento Finanza locale), che dovrà approvarlo in via definitiva. Sarà l’ultimo atto che sancirà l’uscita dal dissesto.

Ma veniamo ai numeri del dissesto e del piano di riequilibrio.

Il Comune di Chiaramonte Gulfi aveva proclamato il dissesto il 15 settembre 2023. Il disavanzo accertato era stato di 8.761.000 euro.

L’organismo straordinario di liquidazione, che si è insediato alcuni mesi dopo, ha gestito la fase del dissesto e del ripianamento dei debiti, con il pagamento delle spettanze ai creditori che hanno accettato un patteggiamento e una riduzione del 540 per cento. Il Comune ha già trasferito 1.155.000 euro all’organismo di liquidazione e ha già accantonato altri due milioni, che presto saranno trasferiti per completare la procedura e i pagamenti dei debiti pregressi ai creditori.

Dopo le varie procedure e i pagamenti delle spettanze, al Comune resta un disavanzo di 2.490.000 euro, che dovrà essere ripianato nell’arco di dieci anni. Sono state previste dieci rate da 249.000 euro, da pagare con cadenza annuale.

Nell’indebitamento del Comune pesa come un macigno l’anticipazione di cassa ereditata dalla precedente Amministrazione (guidata da Sebastiano Gurrieri dal 2017 al 2022) per un importo di 1.793.664 euro. Questa somma diventa la parte più consistente del debito da ripianare nell’arco di dieci anni.

Con queste previsioni il Comune ha dato vita al suo primo bilancio effettivo dopo quattro anni, che per Chiaramonte è di 13.997.000 euro.

In questi anni il Comune ha provveduto anche a un risanamento della cassa e oggi ha un fondo cassa positivo di 1.663.000 euro. Non bisogna più ricorrere ad anticipazioni di cassa e il Comune può camminare con le proprie gambe.

Nell’arco del triennio l’ente locale è riuscito ad avere entrate stabili per un importo complessivo di 9,7/10 milioni di euro. La spesa corrente è scesa sensibilmente dai 10,62 milioni del 2023 ai 9,26 milioni del 2025, con un taglio e un risparmio effettivo di più di un milione di euro.

In questi anni non è stasto acceso nessun nuovo mutuo, ma si pagato puntualmente le rate dei vecchi prestiti, per un importo di circa 100.000 euro l’anno.

Ma il Comune è riuscito comunque a fare degli investimenti, ricorrendo a finanziamenti esterni per 1,87 milioni nel 2023, 2,38 milioni nel 2024 e 2,50 milioni nel 2025. Quasi tutti i finanziamenti provengono dal Pnrr o da trasferimenti regionali o statali.

Il dato più importante sono i tempi. Chiaramonte esce dal dissesto in anticipo rispetto ai cinque anni previsti. Ciò è stato fatto con un lavoro di programmazione oculata e tagli notevoli alla spesa corrente.

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