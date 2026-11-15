Chiaramonte Gulfi, svolta sul dissesto: lunedì in consiglio il bilancio riequilibrato

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Svolta al comune di Chiaramonte Gulfi. Si pongono le basi per uscire dal dissesto: lunedì sarà il giorno decisivo. Nei giorni scorsi è stata approvata la delibera per l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Ora il bilancio per gli anni dal 2023 al 2025 approda in consiglio comunale. La seduta è stata convocata per il 16 novembre. A Chiaramonte il gruppo che sostiene il sindaco in carica Mario Cutello ha una maggioranza stabile e non dovrebbero esserci dubbi sull’approvazione del bilancio riequilibrato.

Il comune dovrà far fronte, per alcuni anni, al pagamento di una rata annua di 269.000 euro, che potrebbe consentire di uscire dal dissesto e tornare a governare la città con un bilancio gestito dalla giunta. Il sindaco Cutello, che ha affidato ai social questa notizia, parla di un “giro di boa per il comune”.

Nel comune di Chiaramonte Gulfi il settore finanziario è retto dalla dirigente Ausilia Guccione. Quando era stato proclamato il dissesto, tre anni fa, la dirigente era Samantha Agosta. La predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato è stata curata dalla Kibernetes, un’azienda specializzata nel supporto alla pubblica amministrazione, nella predisposizione dei software e nella consulenza amministrativa e finanziaria degli enti locali.

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