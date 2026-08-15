Chiaramonte Gulfi, si fa chiarezza sui debiti del comune: 2.490.000 euro è il disavanzo comunale, i debiti con i creditori sono 7.400.000

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Il comune di Chiaramonte approva il disavanzo di amministrazione. Si fa chiarezza sui numeri reali del debito accumulato dal comune e soprattutto sulle modalità con cui si dovrà far fronte a tale debito.

La delibera di giunta numero 90, approvata l’11 agosto, l’ultima prima della breve pausa di ferragosto, fissa in 2.490.000 euro la somma che il comune dovrà gestire come disavanzo e che entrerà nel bilancio comunale.

Questa somma dovrà essere inserita nel bilancio stabilmente riequilibrato, il primo dopo la proclamazione del dissesto e che sarà pronto a breve e che il consiglio comunale dovrebbe approvare nelle prime settimane di autunno.

Dopo l’approvazione della delibera è stato il presidente del consiglio comunale, Giovanni Noto, a dare la notizia alla città con un breve messaggio video. Noto ha anche spiegato che la somma di quasi due milioni e mezzo , che rimarrà sul groppone del comune e che dovrà essere ripianata nei prossimi anni, comprende anche l’anticipazione di cassa con la tesoreria comunale che era di 1.700.000 euro.

Ma la massa passiva del comune di Chiaramonte è più ampia. La somma restante, circa 7.400.000 euro, è invece la parte di debito che sarà gestita dall’Organismo Straordinario di Liquidazione che da più di un anno si sta occupando dei debiti verso terzi maturati dal comune (fornitori e altro …) , che stanno trattando con il comune il pagamento delle spettanze.

“Questa delibera – ha detto il presidente Noto – è l’atto propedeutico per deliberare la proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il primo bilancio da cui l’amministrazione partià per gestire il futuro della città. Finora si è amministrato senza avere un bilancio. Ce l’abbiamo fatta! Ma con questa delibera e con questi numeri è stato finalmente rideterminato e chiuso il capitolo del disavanzo. Sono contento come presidente del consiglio comunale e sono contento da cittadino”.

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