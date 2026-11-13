Catene o gomme invernali dal 15 dicembre anche sulla Ragusana e sulla 514. Pur se siamo sotto Tunisi

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Anche in provincia di Ragusa torna l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Dal 15 dicembre 2026 al 15 marzo 2027 il provvedimento di Anas riguarderà tratti della statale 194 «Ragusana» e della statale 514 «Di Chiaramonte», oltre a tratti di altre strade del Sud-Est come la statale 287 «Di Noto». Sulla statale 124 «Siracusana» l’obbligo varrà dal chilometro 0 al chilometro 81.

È il piano neve 2026-2027 di Anas per la Sicilia, che prevede l’obbligo sui tratti più esposti a neve e ghiaccio con un calendario differenziato. Le prime scadenze scattano il 15 novembre sulle statali 116, 120, 185 e 289, tra Nebrodi, Etna e Madonie. Dal 1° dicembre l’obbligo arriverà su tratti delle autostrade A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo e A29 Dir Alcamo-Trapani e su diverse statali dell’isola.

Solo nei tratti segnalati

Gli obblighi valgono soltanto nei tratti indicati dalle ordinanze e segnalati sul posto. Catene e altri dispositivi devono essere adatti alle gomme del veicolo e montati secondo le indicazioni del costruttore. Nei periodi di validità, moto e, dove ammessi, ciclomotori potranno circolare solo se sulla strada non ci sono neve o ghiaccio e non sta nevicando.

Anas invita gli automobilisti a controllare le dotazioni dell’auto prima di partire e a informarsi sulle condizioni del meteo e della viabilità.

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