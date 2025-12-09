Siamo più a Sud di Tunisi ma torna l’obbligo di catene a bordo anche sulla strada per Catania. Ecco tutte le strade siciliane coinvolte

Obbligo di catene a bordo su alcune principali strade della Sicilia Orienale. Anas ricorda a tutti gli automobilisti che, a partire dal 15 dicembre 2025 e fino al 15 marzo 2026, sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su diversi tratti delle strade statali della Sicilia orientale maggiormente esposti al rischio di neve o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. L’ordinanza si applica anche fuori dai periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni nevose o ghiaccio, ed è segnalata tramite apposita segnaletica verticale.

L’obbligo rientra nell’attuazione delle norme che modificano alcune disposizioni del Codice della Strada, come previsto dall’Articolo 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120, in materia di sicurezza stradale.

Ecco dove vige l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali:

Tratta SS 121 CATANESE dal km 63+000 al km 83+736

Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 48+000 al km 68+000

Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 20+000 al km 45+000

Tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 0+000 al km 8+000

Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 44+500 al km 62+000

Tratta SS 284 OCCIDENTALE ETNEA dal km 0+000 al km 30+000

Tratta SS 288 DI AIDONE dal km 35+500 al km 51+900

Tratta SS 575 DI TROINA dal km 0+000 al km 13+000

Tratta SS 385 DI PALAGONIA dal km 50+000 al km 55+150,

Tratta SS 116 RANDAZZO CAPO D'ORLANDO dal km 45+000 al km 62+000

Tratta SS 121 CATANESE dal km 45+500 al km 63+000

Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 0+000 al km 48+000

Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 68+000 al km 81+000

Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 10+000 al km 20+000

Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 45+000 al km 52+000

Tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 8+000 al km 15+000

Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 30+000 al km 44+500

Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 62+000 al km 85+000

Tratta SS 287 DI NOTO dal km 0+000 al km 9+000

Tratta SS 288 DI AIDONE dal km 31+500 al km 35+500

Tratta SS 514 DI CHIARAMONTE dal km 0+000 al km 40+350

Tratta SS 575 DI TROINA dal km 13+000 al km 25+000

Tratta SS 683 LICODIA – EUBEA – LIBERTINIA dal km 0+000 al km 13+600

Tratta SS 417 DI CALTAGIRONE dal km 12+000 al km 20+000

Tratta SS 683 VAR. VARIANTE DI CALTAGIRONE dal km 3+700 al km 12+470

Tratta SS 120 DELL'ETNA E DELLE MADONIE dal km 205+000 al km 210+000

