Siamo più a Sud di Tunisi ma torna l’obbligo di catene a bordo anche sulla strada per Catania. Ecco tutte le strade siciliane coinvolte
09 Dic 2025 16:53
Obbligo di catene a bordo su alcune principali strade della Sicilia Orienale. Anas ricorda a tutti gli automobilisti che, a partire dal 15 dicembre 2025 e fino al 15 marzo 2026, sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su diversi tratti delle strade statali della Sicilia orientale maggiormente esposti al rischio di neve o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. L’ordinanza si applica anche fuori dai periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni nevose o ghiaccio, ed è segnalata tramite apposita segnaletica verticale.
L’obbligo rientra nell’attuazione delle norme che modificano alcune disposizioni del Codice della Strada, come previsto dall’Articolo 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120, in materia di sicurezza stradale.
Ecco dove vige l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali:
- Tratta SS 121 CATANESE dal km 63+000 al km 83+736
- Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 48+000 al km 68+000
- Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 20+000 al km 45+000
- Tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 0+000 al km 8+000
- Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 44+500 al km 62+000
- Tratta SS 284 OCCIDENTALE ETNEA dal km 0+000 al km 30+000
- Tratta SS 288 DI AIDONE dal km 35+500 al km 51+900
- Tratta SS 575 DI TROINA dal km 0+000 al km 13+000
- Tratta SS 385 DI PALAGONIA dal km 50+000 al km 55+150,
- Tratta SS 116 RANDAZZO CAPO D’ORLANDO dal km 45+000 al km 62+000
- Tratta SS 121 CATANESE dal km 45+500 al km 63+000
- Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 0+000 al km 48+000
- Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 68+000 al km 81+000
- Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 10+000 al km 20+000
- Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 45+000 al km 52+000
- Tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 8+000 al km 15+000
- Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 30+000 al km 44+500
- Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 62+000 al km 85+000
- Tratta SS 287 DI NOTO dal km 0+000 al km 9+000
- Tratta SS 288 DI AIDONE dal km 31+500 al km 35+500
- Tratta SS 514 DI CHIARAMONTE dal km 0+000 al km 40+350
- Tratta SS 575 DI TROINA dal km 13+000 al km 25+000
- Tratta SS 683 LICODIA – EUBEA – LIBERTINIA dal km 0+000 al km 13+600
- Tratta SS 417 DI CALTAGIRONE dal km 12+000 al km 20+000
- Tratta SS 683 VAR. VARIANTE DI CALTAGIRONE dal km 3+700 al km 12+470
- Tratta SS 120 DELL’ETNA E DELLE MADONIE dal km 205+000 al km 210+000
