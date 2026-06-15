La voce della città per il nuovo piano regolatore. A Scicli inizia l’esame in consiglio comunale

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Ridisegnare Scicli ripensandola nel suo assetto futuro e nel pieno confronto di idee e proposte. Si parte con l’esame del nuovo strumento urbanistico con dietro non poche polemiche e la spada di Damocle della Regione che, nello scorso mese di maggio, ha chiesto chiarimenti sui tempi adottati ventilando un intervento dall’alto con la nomina di un commissario se non si fosse cominciato in tempo nell’esame del documento di programmazione urbanistica. “I preliminari del Pug sono arrivati ai consiglieri comunali nello scorso mese di ottobre avviando un lungo lavoro istruttorio nelle commissioni, in particolare nella seconda commissione – commenta Marianna Buscema presidente proprio di questo organismo consiliare – sin da subito abbiamo chiesto all’amministrazione di prevedere un incontro aperto con la città per illustrare le linee guida del piano, ritenendo fondamentale che uno strumento così incisivo fosse compreso e condiviso. L’amministrazione ha risposto che la fase preliminare non prevede per legge un confronto pubblico e che gli incontri con i portatori di interesse erano già stati svolti negli anni precedenti, anche durante la passata amministrazione. Non condivido questa scelta ma ho continuato a lavorare in commissione, rimanendo sempre disponibile all’ascolto di cittadini, associazioni e categorie. In queste ultime settimane è stata verificata la compatibilità dei consiglieri al voto sul preliminare. Ora siamo pronti per domani. La seduta del Consiglio comunale sarà aperta al pubblico, che potrà assistere ai lavori. I cittadini non potranno intervenire direttamente, ma i consiglieri saranno la loro voce. Il Pug è uno strumento che disegna il futuro della città e non può essere calato dall’alto ma un progetto collettivo”.

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