Movida e convivenza, il difficile equilibrio delle notti lungo la costa iblea

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L’estate si avvicina e, come ogni anno, le località balneari della costa iblea si preparano ad accogliere migliaia di giovani, turisti e visitatori. Da Marina di Ragusa a Scoglitti, passando per Punta Secca, Casuzze e Caucana, il fine settimana rappresenta da sempre il momento di maggiore affluenza, con locali, piazze e lungomari che diventano il cuore pulsante della vita notturna.

Ma insieme al divertimento tornano anche le polemiche e le difficoltà legate alla convivenza tra chi sceglie di vivere la notte e chi, invece, nelle località costiere risiede tutto l’anno o vi trascorre periodi di riposo.

A riaccendere il dibattito è stato nelle ultime ore il racconto pubblicato sui social da un residente di Marina di Ragusa. Secondo quanto riportato, nelle prime ore del mattino alcuni giovani si sarebbero fermati nell’area della pista ciclopedonale di Punta di Mola, utilizzando gli scooter per improvvisate gare sulla passerella in legno, tra clacson, musica ad alto volume e schiamazzi.

Un episodio che, al di là delle responsabilità individuali, ripropone una questione ormai ricorrente durante la stagione estiva: il confine tra divertimento e rispetto delle regole.

La costa iblea ha costruito negli anni una reputazione importante come destinazione turistica capace di attrarre giovani provenienti da tutta la Sicilia. Un patrimonio economico e sociale che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio. Locali, stabilimenti balneari, attività commerciali e operatori del settore beneficiano infatti di una movida che contribuisce in modo significativo all’economia estiva.

Tuttavia, la crescita dei flussi turistici porta con sé anche nuove responsabilità. Il problema non è certamente la presenza dei giovani o la voglia di trascorrere una serata in compagnia, ma quei comportamenti che sfociano nell’inciviltà e mettono a rischio la sicurezza propria e degli altri.

La guida in stato di ebbrezza, le corse con scooter e motocicli, gli schiamazzi nelle ore notturne e il mancato rispetto degli spazi pubblici sono fenomeni che ogni estate finiscono per alimentare tensioni tra residenti e frequentatori delle località balneari.

Nel post che ha suscitato numerosi commenti, emerge soprattutto la preoccupazione di chi vive quotidianamente il territorio: famiglie con bambini piccoli, anziani, lavoratori costretti ad alzarsi all’alba e genitori che attendono il rientro dei propri figli nelle ore notturne. Una preoccupazione che va oltre il semplice disturbo della quiete pubblica e tocca il tema della sicurezza stradale e della responsabilità individuale.

Il rischio è che episodi isolati finiscano per danneggiare l’immagine di una movida che nella maggior parte dei casi si svolge senza particolari problemi. Per questo diventa fondamentale promuovere una cultura del divertimento consapevole, capace di coniugare libertà e rispetto.

Le amministrazioni comunali, le forze dell’ordine, i gestori dei locali e gli stessi giovani sono chiamati a fare la propria parte. Più controlli possono certamente contribuire a prevenire situazioni di rischio, ma la vera sfida resta quella educativa e culturale: comprendere che il divertimento non può trasformarsi in prevaricazione nei confronti degli altri.

Con l’avvio della stagione estiva, la costa iblea si prepara a vivere ancora una volta weekend affollati e notti animate. La speranza è che il desiderio di svago possa convivere con il rispetto delle regole e delle persone, affinché le località del litorale rimangano luoghi accoglienti sia per chi cerca divertimento sia per chi le vive ogni giorno.

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