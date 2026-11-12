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Scoglitti, la spiaggia della Scogliera sta scomparendo: 8.500 firme per salvarla

Scoglitti, la spiaggia della Scogliera sta scomparendo: 8.500 firme per salvarla

12 Nov 2026 15:34
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Oltre 8.500 persone hanno firmato sulla piattaforma Change.org la petizione «In Sicilia una spiaggia sta scomparendo: salviamo La Scogliera e Baia Dorica». La raccolta di firme è rivolta al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, all’assessora al Tettitorio e Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino e all’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia affinché intervengano per porre in atto misure che siano in grado di contrastare l’erosione del litorale di Scoglitti.

Nel tratto tra la Scogliera e Baia Dorica, spiegano i promotori, in alcuni punti le spiagge sono quasi scomparse. Mancano le docce, le scale e gli accessi sono pericolanti e sull’asfalto del lungomare si sono formati avvallamenti. Una strada separa la spiaggia dalle abitazioni. Il problema era già emerso nel 2013 e nel 2014, quando la strada crollò in due punti: secondo i promotori, gli interventi successivi non sono stati risolutivi e l’erosione si è aggravata.

L’incontro con il sindaco e il tavolo tecnico

Il 10 ottobre una delegazione tra i promotori ha incontrato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che si è impegnato a coinvolgere a breve gli enti competenti in un tavolo tecnico. A oltre un mese da quell’incontro, però, secondo i promotori il Comune non ha ancora avviato iniziative.

La petizione chiede di verificare la sicurezza del tratto, del lungomare e delle infrastrutture costiere, di studiare le cause dell’erosione e di progettare il recupero delle spiagge, indicando risorse, responsabilità e tempi. Dopo i danni del ciclone Harry di gennaio, che anche nel Ragusano ha distrutto lidi e chalet, i promotori chiedono di intervenire prima che una nuova mareggiata raggiunga la Scogliera.

Dalle 215 firme su carta alla petizione online

La mobilitazione è partita ad agosto con una petizione cartacea promossa da Fabio Spina, che ha raccolto 215 firme e le ha inviate via Pec al Comune di Vittoria, al Libero Consorzio di Ragusa, alla Regione, all’Autorità di Bacino e alla Protezione civile regionale. . Leggi anche: Il mare si sta alzando. Ma cosa sta succedendo sulle nostre spiagge? I dati sulla costa ragusana

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Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.