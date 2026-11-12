Scoglitti, la spiaggia della Scogliera sta scomparendo: 8.500 firme per salvarla

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Oltre 8.500 persone hanno firmato sulla piattaforma Change.org la petizione «In Sicilia una spiaggia sta scomparendo: salviamo La Scogliera e Baia Dorica». La raccolta di firme è rivolta al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, all’assessora al Tettitorio e Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino e all’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia affinché intervengano per porre in atto misure che siano in grado di contrastare l’erosione del litorale di Scoglitti.

Nel tratto tra la Scogliera e Baia Dorica, spiegano i promotori, in alcuni punti le spiagge sono quasi scomparse. Mancano le docce, le scale e gli accessi sono pericolanti e sull’asfalto del lungomare si sono formati avvallamenti. Una strada separa la spiaggia dalle abitazioni. Il problema era già emerso nel 2013 e nel 2014, quando la strada crollò in due punti: secondo i promotori, gli interventi successivi non sono stati risolutivi e l’erosione si è aggravata.

L’incontro con il sindaco e il tavolo tecnico

Il 10 ottobre una delegazione tra i promotori ha incontrato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che si è impegnato a coinvolgere a breve gli enti competenti in un tavolo tecnico. A oltre un mese da quell’incontro, però, secondo i promotori il Comune non ha ancora avviato iniziative.

La petizione chiede di verificare la sicurezza del tratto, del lungomare e delle infrastrutture costiere, di studiare le cause dell’erosione e di progettare il recupero delle spiagge, indicando risorse, responsabilità e tempi. Dopo i danni del ciclone Harry di gennaio, che anche nel Ragusano ha distrutto lidi e chalet, i promotori chiedono di intervenire prima che una nuova mareggiata raggiunga la Scogliera.

Dalle 215 firme su carta alla petizione online

La mobilitazione è partita ad agosto con una petizione cartacea promossa da Fabio Spina, che ha raccolto 215 firme e le ha inviate via Pec al Comune di Vittoria, al Libero Consorzio di Ragusa, alla Regione, all’Autorità di Bacino e alla Protezione civile regionale. . Leggi anche: Il mare si sta alzando. Ma cosa sta succedendo sulle nostre spiagge? I dati sulla costa ragusana

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